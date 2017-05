Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w Irlandii

Świadczenie z tytułu choroby

Prawo do świadczenia może uzyskać osoba niezdolna do pracy spełniająca warunki dotyczące płatności składek:

104 składki tygodniowe opłacone od momentu podjęcia pierwszej pracy oraz 39 składek tygodniowych opłaconych lub kredytowanych w danym roku składkowym, w tym minimum 13 składek opłaconych w danym roku lub w innych latach składkowych, albo

26 składek tygodniowych opłaconych w każdym z dwóch lat składkowych poprzedzających rok wypłaty świadczenia.

Długość otrzymywania świadczenia zależy od ilości wpłaconych składek. Maksymalna długość wynosi 2 lata (104 tygodnie). Muszą być wówczas wpłacone składki za 260 tygodni. Jeżeli składki są wpłacone za 104-259 tygodni, maksymalna długość otrzymywania świadczenia to 52 tygodnie.

O świadczenie z tytułu choroby należy wystąpić w ciągu siedmiu dni od ustania zdolności do pracy. Zaświadczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza prowadzącego powinno być wysłane do departamentu ochrony socjalnej.

W celu uzyskania dokładnych informacji należy kontaktować się z instytucją:

Illness Benefit

Department of Social Protection

Tel: (01) 704 3300

LoCall: 1890 928 400

www.welfare.ie

Renta inwalidzka

Przyznawana jest osobom, które są niezdolne do pracy od 12 miesięcy oraz prognozuje się, iż będą niezdolne przez kolejnych 12 miesięcy. Może też zostać przyznana osobom, które uznano za trwale niezdolne do pracy. Aby uzyskać prawo do renty inwalidzkiej, należy wykazywać się:

co najmniej 260 opłaconymi składkami PRSI w odpowiedniej wysokości od momentu przystąpienia do ubezpieczenia, oraz

co najmniej 48 tygodniowymi składkami PRSI opłaconymi lub kredytowanymi w danym roku składkowym.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od wieku. Świadczenie może być pobierane do osiągnięcia przez daną osobę 66 lat. Wówczas podstawa świadczenia ulegnie zmianie, w jego miejsce otrzymywana będzie emerytura.

Wszelki informacje można uzyskać w odpowiedniej instytucji:

Invalidity Pension Claims Section

Social Welfare Services

Telephone: (043) 334 0000

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia są wypłacane ubezpieczonym ofiarom wypadku przy pracy lub osobom cierpiącym na określone choroby zawodowe. Mogą je otrzymać osoby, które:

Utraciły zdolność do pracy z powodu wypadku w pracy lub w drodze do pracy;

Chorują ma jedną ze schorzeń wpisanych do katalogu chorób zawodowych;

Spełniają określone wymagania dotyczące ubezpieczenia społecznego.

Pełną listę tych chorób można znaleźć pod adresem:

www.welfare.ie/en/Pages/Occupational-Injuries-Benefit---Prescribed-Occupational-Dise.aspx

Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Wypłacane jest osobom niezdolnym do pracy. Przysługuje od czwartego dnia niezdolności do pracy przez maksymalny okres 26 tygodni, licząc od dnia wypadku lub wystąpienia choroby zawodowej. Osoby, które nadal pozostają niezdolne do pracy po 26 tygodniach, mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia z tytułu choroby.

Dodatek z tytułu niezdolności do pracy

przysługuje osobom pobierającym rentę inwalidzką, które uznano za trwale niezdolne do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz które nie są uprawnione do korzystania ze świadczenia z tytułu choroby.

Liczne świadczenia z tytułu śmierci, m.in:

rentę wdowią, rentę sierocą, zasiłek pogrzebowy.