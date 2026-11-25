Czy wyjazd nauczyciela na Job Shadowing w ramach Erasmus+ to podróż służbowa? Czy przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie i dieta?

Czy wyjazd nauczyciela na Job Shadowing to podróż służbowa?

PROBLEM

Czy wyjazd nauczyciela na zagraniczną mobilność typu Job Shadowing, realizowaną w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021–2027 na zasadach programu Erasmus+, należy traktować jako podróż służbową (delegację) w rozumieniu przepisów prawa pracy? Czy umowa uczestnika mobilności stanowi wystarczającą podstawę formalną wyjazdu, czy też szkoła powinna dodatkowo wystawić polecenie wyjazdu służbowego?

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RADA

Wyjazd nauczyciela w ramach projektu Erasmus, o ile jest realizowany w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, stanowi podróż służbową. Nauczyciel zachowuje za ten czas wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe. Za sprawowanie opieki w dni wolne przysługuje inny dzień wolny.

UZASADNIENIE

Rozliczenie wyjazdu nauczyciela w ramach projektu Erasmus zależy od tego, czy wyjazd ten jest związany z realizowaniem obowiązków służbowych i odbywa się na polecenie dyrektora szkoły, czy też realizowany jest w ramach odrębnego stosunku prawnego. W przypadku Job Shadowing trudno traktować wyjazd wyłącznie jako prywatny wyjazd edukacyjny nauczyciela. Jest to bowiem forma mobilności zawodowej, której celem jest obserwacja pracy w zagranicznej organizacji, poznanie nowych metod i praktyk oraz zdobycie doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Program Erasmus+ wprost kwalifikuje Job Shadowing jako formę mobilności pracowników szkoły.

Jeżeli zatem jest to wyjazd nauczyciela w ramach stosunku pracy, to stanowi podróż służbową nauczyciela (art. 77[5] § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Należy jednak rozdzielić dwie kwestie. Umowa dotycząca mobilności Erasmus+ jest dokumentem projektowym. Określa przede wszystkim program mobilności, cele i efekty uczenia się, prawa i obowiązki uczestnika oraz zasady organizacji mobilności. Oficjalne materiały Erasmus+ wskazują, że przed rozpoczęciem mobilności organizacja wysyłająca, przyjmująca i uczestnik uzgadniają dokument określający program oraz oczekiwane efekty uczenia się. Natomiast polecenie wyjazdu służbowego jest dokumentem wynikającym ze stosunku pracy i potwierdza, że pracodawca poleca pracownikowi wykonanie określonego zadania służbowego poza stałym miejscem pracy. Sama zatem umowa nie jest podstawą do traktowania wyjazdu jako podróży służbowej nauczyciela.

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Kto wystawia polecenie wyjazdu, gdy nauczyciel jedzie na Job Shadowing?

W analizowanej sytuacji dyrektor powinien więc wydać pracownikowi dokument zawierający polecenie wykonania określonej pracy poza siedzibą zakładu, zawierający m.in. określenie miejsca i terminu podróży, wskazanie celu wyjazdu – np. realizacja mobilności typu Job Shadowing w ramach projektu FERS/Erasmus+ oraz określenie środka transportu (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej). Na tej podstawie czas wykonania określonego zadania wliczany jest do czasu pracy pracownika (art. 128 § 1 k.p.). Okres podróży służbowej nie stanowi więc nieobecności w pracy, gdyż w tym czasie nauczyciel świadczy pracę, ale w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Za ten czas nie tylko zachowuje prawo do wynagrodzenia, ale przysługują mu świadczenia związane z podróżą służbową (koszty przejazdu oraz dieta).

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Ważne Okres podróży służbowej nie stanowi nieobecności w pracy.