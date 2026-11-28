Filip Nowak Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił trzeci nabór wniosków dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które mogą wystąpić o unijny grant. W budżecie tej edycji jest niemal 270 mln zł i jest to największy program finansowany z funduszy europejskich dla POZ w historii.

Które podmioty mogą wziąć udział w naborze?

W naborze do przedsięwzięcia może wziąć udział każdy podmiot, na równych zasadach w skali całego kraju, który spełnia wymogi określone w procedurze realizacji projektu grantowego „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”. Grantobiorcą może stać się podmiot publiczny lub prywatny realizujący lub planujący realizację świadczeń w ramach POZ, który zostanie wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta w ramach realizacji projektu.

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W jaki sposób można składać wnioski

Wniosek o powierzenie grantu należy wypełnić w formie elektronicznej w dedykowanej aplikacji online i pobrać po prawidłowym uzupełnieniu. Wniosek oraz załączniki do wniosku (z wyłączeniem pełnomocnictwa lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie wnioskodawcy, np. KRS) muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy. W przypadku braku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wnioskodawca może podpisać wniosek oraz załączniki do wniosku (z wyłączeniem pełnomocnictwa) podpisem zaufanym, podpisem osobistym, tj. zaawansowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek należy przesłać wraz z załącznikami za pośrednictwem skrzynki:

e-doręczeń: NFZ: AE:PL-98754-99859-GJBJA-29

ePUAP: /NFZ-Centrala/GrantyPOZ lub /NFZ-Centrala/SkrytkaESP (w przypadku gdy podmiot nie posiada skrzynki do e-doręczeń)

Wnioski o powierzenie grantu można składać od 7 grudnia 2026 r. od godz. 10:00 w aplikacji, która będzie dostępna pod adresem: https://granty.nfz.gov.pl/ (aplikacja zostanie uruchomiona w dniu i o godzinie wskazanych powyżej) do 7 stycznia 2027 r. do godz. 23:59. Data złożenia wniosku to data wysłania korespondencji do beneficjenta projektu na wskazane powyżej skrzynki. Kolejność wniosków nie ma znaczenia. Złożenie wniosku w innej formie niż elektroniczna i w sposób niezgodny z ogłoszeniem o naborze nie zostanie rozpatrzone.

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W ramach Projektu grantowego kwalifikowalne będą jedynie wydatki w podziale na:

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zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej, zakup sprzętu serwerowo – sieciowego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania teleinformatycznego, roboty budowlane – w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, których celem będzie dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ, z założeniem, że przedmiotowe roboty nie zmieniają kubatury budynku oraz nie wymagają dodatkowych pozwoleń/zgód, roboty budowlane dla podmiotów poszkodowanych w powodzi1 – w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, których celem będzie dostosowanie lub powrót do użyteczności. Przedmiotowe roboty mogą wpłynąć na kubaturę budynku oraz wymagać dodatkowych pozwoleń/zgód.

Dofinansowanie jest możliwe wyłącznie na wskazane pozycje zgodnie z zapotrzebowaniem danego podmiotu POZ.

W jakiej wysokości granty można otrzymać?

Maksymalna kwota grantu jest uzależniona od rocznej liczby pacjentów w oparciu o dane zamieszczone na listach aktywnych zgodnie z MUŚ w POZ, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ustalenie wysokości grantu odbywa się na następujących zasadach:

Grupa I – do 5 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do: 300 000,00 PLN ;

; Grupa II – od 5 001 do 10 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do: 450 000,00 PLN ;

; Grupa III – powyżej 10 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do: 600 000,00 PLN .

. Grupa IV – (wyłącznie podmioty poszkodowane w powodzi) niezależnie od liczby pacjentów na liście aktywnej – do równowartości w złotych 200 tys. EUR według miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany waluty stosowanego przez KE2, aktualnego na dzień ogłoszenia naboru przez Beneficjenta, podanego na stronie internetowej Projektu grantowego: https://feniks.nfz.gov.pl/

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