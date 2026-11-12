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Czy orzeczenie o niepełnosprawności zastępuje badania profilaktyczne pracownika?

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12 listopada 2026, 12:00
Ewa Drzewiecka
Czy orzeczenie o niepełnosprawności zastępuje badania profilaktyczne pracownika?
Czy orzeczenie o niepełnosprawności zastępuje badania profilaktyczne pracownika?
Shutterstock

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Czy należy skierować na badania lekarskie pracownika, który dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności?

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności – czy nadal potrzebne są badania medycyny pracy?

Urzędnik ma ważne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku. Ostatnio dostarczył jednak orzeczenie o niepełnosprawności. Czy w tej sytuacji należy go skierować na badania lekarskie?

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Tak. Orzeczenie o niepełnosprawności należy potraktować jako sygnał, że stan zdrowia pracownika mógł ulec zmianie. W tej sytuacji powinno się go skierować na kontrolne badania lekarskie. Tylko na podstawie wystawionego w ich wyniku orzeczenia lekarskiego pracodawca będzie miał pewność, że wykonywana przez pracownika praca nie będzie miała negatywnego wpływu na jego zdrowie i nie ma potrzeby dostosowania stanowiska pracy do jego potrzeb.

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Źródło: INFOR
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Księgowość budżetowa
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