Nie ma podstawy prawnej dla obowiązkowego korygowania wysokości odpisu na ZFŚS w trakcie roku w zależności od liczby uprawnionych emerytów i rencistów. Obowiązek korygowania danych dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych. Tak wynika z wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a liczba pracowników

Wyjaśnienia dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przedstawiła w odpowiedzi na wniosek dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Chodziło o korygowanie w trakcie roku liczby uprawnionych w przypadku uzyskania statusu emeryta lub rencisty, śmierci osoby uprawnionej albo stwierdzania błędu w pierwotnym wykazie.

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Zdaniem RIO, brak jest ustawowej podstawy prawnej dla obowiązkowego korygowania wysokości odpisu w trakcie roku w zależności od liczby uprawnionych emerytów i rencistów.

„W przypadku odpisu zwiększonego z uwagi na opiekę socjalną dla emerytów i rencistów, przepisy ustawy i rozporządzenia nie przewidują korygowania liczby emerytów w trakcie roku” – wskazano w wyjaśnieniach. „Obowiązek taki dotyczy wyłącznie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych” – dodano.

Jak ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych?

Jak wyjaśniono, sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych, w celu naliczania odpisu na fundusz określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

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Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 5 tej ustawy pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami mogą zwiększyć fundusz o 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

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Źródło: Serwis Samorządowy PAP