Opiekunki i opiekunowie najmłodszych dzieci będą mogli otrzymywać nagrody m.in. za wybitne osiągnięcia. Najważniejsze kryteria w tym zakresie określa nowelizacja, która wędzie w życie 1 stycznia 2027 r. Teraz resort rodziny pracuje nad doprecyzowaniem szczegółowej procedury przyznawania nagród.

Komu będzie można przyznać nagrodę według nowych przepisów?

Otóż prawo do takiego wyróżnienia będzie przysługiwało opiekunce i opiekunowi małego dziecka, a w uzasadnionych przypadkach – także innym osobom, za szczególne zasługi oraz wybitne, nowatorskie rozwiązania i zaangażowanie w obszarze sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub wybitne osiągnięcia w pracy edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

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Ważne Przez opiekunkę albo opiekuna małego dziecka rozumie się osobę zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku, klubie dziecięcym lub punkcie opieki dziennej.

W szczególności nagrody będą przyznawane:

• autorom wybitnych prac pedagogicznych lub popularnonaukowych w dziedzinie rozwoju małego dziecka;

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• autorom programu wspierania rodzin dzieci w wieku do lat 3 w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich;

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• opiekunkom i opiekunom małego dziecka inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej z dziećmi w wieku do lat 3;

• opiekunkom i opiekunom małego dziecka, których działalność w sposób wyróżniający się przyczynia się do podnoszenia jakości opieki wczesnodziecięcej;

• opiekunkom i opiekunom małego dziecka, których działalność przyczynia się do zwiększenia świadomości lokalnej w zakresie znaczenia i metod rozwoju poznawczego, emocjonalnego i fizycznego dziecka;

• osobom współpracującym z administracją rządową i samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nagroda nie zostanie przyznana osobie, która:

została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, aresztu wojskowego lub dożywotniego pozbawienia wolności lub

figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub bazie danych Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Kto przyzna nagrody opiekunom żłobkowym i w jakiej wysokości?

Nagrodę może przyznać minister właściwy do spraw rodziny, wojewoda, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nagroda będzie przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

• dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nagrody przyznawanej przez ministra właściwego do spraw rodziny;

• półtorakrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nagrody przyznawanej przez wojewodę;

• określona w uchwale rady gminy – w przypadku nagrody przyznawanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ważne Rada gminy określi w drodze uchwały maksymalną wysokość nagrody.

Nagroda dla opiekuna w żłobku - wniosek i procedura

Minister właściwy do spraw rodziny powinien określić, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb składania wniosku o przyznanie nagrody,

2) sposób postępowania w sprawach o przyznanie nagrody,

3) sposób wręczania pisemnej informacji o przyznaniu nagrody,

4) sposób przekazania nagrody.

Ważne Projekt dotyczący tych zagadnień został właśnie przekazany do uzgodnień, konsultacji i opiniowania.

„Problemem wymagającym rozwiązania jest konieczność stworzenia jednolitych, przejrzystych i przewidywalnych zasad postępowania w sprawach o przyznanie nagrody. Ustawa określa możliwość przyznawania nagrody oraz wskazuje podmioty uprawnione do jej przyznawania, jednak dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego rozwiązania konieczne jest szczegółowe uregulowanie kwestii proceduralnych związanych ze składaniem, obiegiem i rozpatrywaniem wniosków, a także informowaniem o przyznaniu nagrody i przekazywaniem środków finansowych” – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w uzasadnieniu projektu. Zdaniem resortu, brak szczegółowego określenia tych zasad mógłby prowadzić do niejednolitego sposobu postępowania przez poszczególne organy, trudności w prawidłowym kierowaniu i przekazywaniu wniosków, a także niepewności po stronie podmiotów zgłaszających kandydatury do nagrody.

Zgodnie z projektem:

• wnioski o przyznanie nagrody będą składane w postaci elektronicznej z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

• część wniosków będzie składana bezpośrednio do właściwych organów, a część za pośrednictwem innych organów;

• wnioski będą składane od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku;

• przekazanie wniosków przez właściwe organy pośredniczące do ministra właściwego do spraw rodziny albo wojewody powinno nastąpić do dnia 21 lutego roku, w którym został złożony wniosek;

• nagroda będzie przyznawana w terminie do dnia 4 kwietnia roku, w którym złożono wniosek;

• osobie, której przyznano nagrodę, organ przyznający przekaże informację o terminie i miejscu uroczystego wręczenia pisemnej informacji o przyznaniu nagrody;

• nagroda będzie przekazywana w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę nagrodzoną numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.