Prywatne pieniądze, publiczna droga – jak rozliczyć VAT?

Budowa dróg to jedno z najważniejszych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zarazem zadanie wymagające znaczących nakładów finansowych. Samorządy najczęściej finansują realizację inwestycji drogowych ze środków własnych oraz różnego rodzaju dofinansowań. Rzadziej ciężar wydatków w tym zakresie jest ponoszony, przynajmniej w określonej części, przez podmioty prywatne. Tego rodzaju partycypacja może przybrać zasadniczo dwie formy – dobrowolną albo obowiązkową. Każda z tych opcji wywołuje skutki na gruncie podatku od towarów i usług.

Finansowanie budowy dróg przez podmioty prywatne – skutki w VAT

Dobrowolna partycypacja podmiotów prywatnych w budowie dróg publicznych zachodzi stosunkowo rzadko. Najczęściej wynika z chęci zainicjowania przez przedsiębiorców procesów powstawania infrastruktury w miejscach, gdzie jest ona niewystarczająca albo w ogóle jej brak. W tym sensie, poniesienie przez przedsiębiorców części kosztów realizacji zadania publicznego ma pośredni związek z ich działalnością gospodarczą. Chodzi bowiem o stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności na danym obszarze.

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Podejście organów podatkowych do tego rodzaju sytuacji nie jest niestety jednolite. Możemy się spotkać zarówno ze stanowiskami wyłączającymi omawiane wpłaty z konieczności opodatkowania VAT (por. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 lipca 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.326.2018.1.PR), jak i stanowiska wskazujące na obowiązek rozpoznania „odpłatnego świadczenia usług” i wykazania podatku należnego (por. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 maja 2025 r. o sygn. 0112-KDIL1-2.4012.146.2025.2.AS).

Konieczność opodatkowania może budzić w tych przypadkach uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę dobrowolny charakter wpłat. Dla organów podatkowych decydujące znaczenie wydaje się mieć treść zawieranych porozumień, w tym okoliczność czy można z nich wyinterpretować jakiegokolwiek zobowiązanie jednostki samorządu do określonego działania (np. wybudowania drogi w określonym czasie lub określonych parametrach).

Z kolei partycypacja o charakterze obowiązkowym ma swoje źródło w art. 16 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: ustawa o drogach publicznych). Zgodnie z tym przepisem budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy takich dróg powinna określać umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

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Interpretacje indywidualne

Formuły i modele realizacji obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy o drogach publicznych są bardzo różne, a jedną z opcji przyjmowanych w praktyce jest zobowiązanie się inwestora inwestycji niedrogowej do sfinansowania podmiotowi publicznemu kosztów realizacji inwestycji drogowej. W ten sposób podmiot prywatny, w związku z przekazaniem środków pieniężnych w określonej wysokości (ustalonej pomiędzy stronami), zwalnia się z obowiązku samodzielnego wybudowania lub przebudowania drogi publicznej.

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W praktyce zdecydowanie przeważające jest podejście, że w takich sytuacjach jednostki samorządu nie działają w charakterze organu władzy publicznej i w konsekwencji nie ma zastosowania wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Skutkiem tego – po stronie samorządów – jest konieczność kwalifikacji uzyskiwanych wpłat jako wynagrodzenia za odpłatne świadczenie usług i odprowadzenie podatku należnego.

Przedstawione podejście wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS z:

9 grudnia 2025 r. o sygn. 0114-KDIP4-1.4012.536.2025.2.AK,

2 lipca 2026 r. o sygn. 0112-KDIL1-1.4012.381.2026.2.D,

17 czerwca 2026 r. o sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.456.2026.1.KT,

20 lipca 2026 r. o sygn. 0114-KDIP4-2.4012.423.2026.2.MC.

Końcowo należy zwrócić uwagę na aspekt prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli bowiem jednostki samorządu terytorialnego, w omówionych wcześniej przypadkach, będą traktowane jako podatnicy VAT (zobowiązani do odprowadzenia podatku należnego), to powinno to skutkować uzyskaniem prawa do odliczenia VAT. Co prawda będzie to najczęściej prawo częściowe, ale przy inwestycjach drogowych – których wartość jest najczęściej znaczna – wartość odliczenia nie musi być symboliczna.

Podstawa prawna art. 16 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 889) art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1263)

Powołane piśmiennictwo

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 20 lipca 2026 r. o sygn. 0114-KDIP4-2.4012.423.2026.2.MC.

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 2 lipca 2026 r. o sygn. 0112-KDIL1-1.4012.381.2026.2.D,

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 17 czerwca 2026 r. o sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.456.2026.1.KT,

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9 grudnia 2025 r. o sygn. 0114-KDIP4-1.4012.536.2025.2.AK,

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 maja 2025 r. o sygn. 0112-KDIL1-2.4012.146.2025.2.AS

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 lipca 2018 r. o sygn. 0112-KDIL1-3.4012.326.2018.1.PR

Michał Kostrzewa - radca prawny, partner kierujący Działem Prawa Podatkowego w Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu