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1800 zł dla strażaka – ale uwaga, świadczenie można stracić

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14 listopada 2026, 18:37
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
1800 zł dla strażaka – ale uwaga, świadczenie można stracić
1800 zł dla strażaka – ale uwaga, świadczenie można stracić
Shutterstock

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Strażak może otrzymywać nawet 1800 zł miesięcznie świadczenia mieszkaniowego, ale przyznanie pieniędzy nie oznacza, że raz ustalone prawo pozostaje bez zmian przez cały okres służby. Zmiana miejsca zamieszkania lub pełnienia służby, uzyskanie innej formy zakwaterowania czy wystąpienie przesłanki wyłączającej prawo do zakwaterowania mogą wymagać ponownej weryfikacji.

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Świadczenie mieszkaniowe dla strażaka

Prawo do zakwaterowania strażaka PSP może być realizowane w kilku formach, w tym poprzez przyznanie świadczenia mieszkaniowego. Jest ono przyznawane na wniosek funkcjonariusza. Wniosek zawiera informacje istotne dla ustalenia prawa do zakwaterowania i wysokości świadczenia, m.in. dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pełnienia służby.

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Świadczenie wynosi od 900 zł do 1800 zł miesięcznie. Jego wysokość jest ustalana jako iloczyn stawki podstawowej wynoszącej 300 zł oraz mnożnika lokalizacyjnego właściwego dla powiatu. Strażak wybiera, czy podstawą ustalenia wysokości świadczenia będzie miejscowość jego zamieszkania, czy miejscowość pełnienia służby.

Przed wydaniem rozstrzygnięcia należy ustalić, czy funkcjonariusz spełnia warunki ustawowe oraz czy nie zachodzi przesłanka wyłączająca prawo do zakwaterowania. Nie wystarczy samo sprawdzenie, czy formularz został wypełniony we wszystkich wymaganych rubrykach.

Każda zmiana danych mających znaczenie dla zakwaterowania powinna być sprawdzona przez właściwą komórkę.

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Posiadanie nieruchomości a prawo do świadczenia

Jednym z problemów, które mogą pojawić się przy weryfikacji uprawnień, jest posiadanie mieszkania lub domu przez strażaka albo jego małżonka. Przepisy przewidują sytuacje, w których posiadanie odpowiedniego lokalu lub domu wpływa na prawo do określonej formy zakwaterowania. Nie oznacza to jednak, że każda nieruchomość automatycznie pozbawia strażaka prawa do świadczenia mieszkaniowego. Dlatego przy analizowaniu sytuacji funkcjonariusza trzeba sprawdzić rodzaj posiadanego prawa do nieruchomości, jej lokalizację oraz konkretną przesłankę ustawową, zamiast stosować prostą zasadę „własne mieszkanie = brak mieszkaniówki”.

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Zmiana miejsca zamieszkania

Nie każda przeprowadzka automatycznie zmieni wysokość świadczenia. Trzeba bowiem sprawdzić, według jakiej miejscowości funkcjonariusz wybrał ustalanie świadczenia.

Jeżeli wysokość świadczenia jest związana z miejscem zamieszkania, zmiana miejscowości może oznaczać konieczność zastosowania innego mnożnika lokalizacyjnego. Jeżeli natomiast funkcjonariusz wybrał jako podstawę miejscowość pełnienia służby, sama zmiana adresu zamieszkania nie musi powodować zmiany wysokości świadczenia.

Kluczowe jest więc ustalenie nie tylko tego, czy funkcjonariusz się przeprowadził, ale również tego, jaki sposób ustalenia świadczenia wybrał.

Zmiana miejsca służby

Podobny problem może pojawić się przy zmianie miejsca pełnienia służby. Jeżeli strażak wybrał miejscowość pełnienia służby jako podstawę ustalenia świadczenia, zmiana miejsca służby może przełożyć się na wysokość wypłaty. Nowa lokalizacja może bowiem mieć inny mnożnik.

Szczególne zasady dotyczą również czasowego delegowania. Przy delegowaniu do innej miejscowości na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości. Przy dłuższym okresie delegowania konieczne jest ponowne ustalenie wysokości świadczenia według zasad określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Przydział lokalu mieszkalnego

Świadczenie mieszkaniowe jest tylko jedną z form realizacji prawa do zakwaterowania. Strażak może korzystać także z przydziału lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej albo miejsca w internacie lub kwaterze internatowej. Jeżeli funkcjonariusz zmieni formę zakwaterowania, trzeba odpowiednio rozliczyć dotychczasowe świadczenie. W przypadku przejścia ze świadczenia mieszkaniowego na lokal lub kwaterę wypłata świadczenia nie trwa bezterminowo. Przepisy określają moment, do którego świadczenie przysługuje w takiej sytuacji. Ma to zapobiegać jednoczesnemu korzystaniu z kilku form realizacji tego samego prawa.

Urlop bezpłatny a wypłata świadczenia

W okresie urlopu bezpłatnego wypłata świadczenia mieszkaniowego podlega zawieszeniu. Nie należy przy tym utożsamiać zawieszenia wypłaty z definitywną utratą prawa do zakwaterowania. Istotne są konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz rozstrzygnięcie właściwego organu.

Nieprawdziwe dane we wniosku - konsekwencje

Najpoważniejszy problem pojawia się wtedy, gdy po przyznaniu świadczenia okaże się, że funkcjonariusz podał dane niezgodne ze stanem faktycznym albo nie poinformował o zmianie, która miała wpływ na jego uprawnienie. W takiej sytuacji nie chodzi wyłącznie o korektę przyszłych wypłat. Jeżeli świadczenie zostało wypłacone mimo braku prawa do niego, może powstać konieczność ustalenia kwoty pobranej nienależnie i jej zwrotu.

Dlatego przy stwierdzeniu nieprawidłowości trzeba ustalić, od kiedy funkcjonariusz nie spełniał warunków, jaka kwota została wypłacona bez podstawy oraz jakie rozstrzygnięcie powinno zostać wydane w sprawie dalszego prawa do świadczenia.

Reasumując, przyznanie świadczenia mieszkaniowego powinno być traktowane jako początek, a nie koniec weryfikacji. Nie oznacza to oczywiście konieczności prowadzenia ciągłej kontroli sytuacji prywatnej funkcjonariusza. Istotne jest natomiast reagowanie na informacje, które mogą mieć wpływ na prawo do zakwaterowania.

Podstawa prawna

art. 74–82 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1312; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1123)

rozporządzenie MSWiA z 15 października 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1405)

rozporządzenie MSWiA z 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Państwowej Straży Pożarnej prawa do zakwaterowania (Dz.U. z 2025 r. poz. 1470)

Anna Gnioska, redaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”

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Źródło: INFOR
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Księgowość budżetowa
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