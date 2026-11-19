Jak klasyfikować dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do szkół? Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej klasyfikacji szczegółowej na rok 2027.

Czy koszty zorganizowanego dowozu uczniów z niepełnosprawnościami oraz zwrot rodzicom/opiekunom kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół należy klasyfikować w paragrafie „642 Dopłaty do przejazdów”?

W przypadku kiedy wydatek stanowi zakup usługi transportowej od zewnętrznej firmy przewozowej, to klasyfikujemy go w paragrafie „687 Usługi pozostałe”. Natomiast w sytuacji wypłacania rodzicom/opiekunom zwrotu kosztów przewozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły, wydatek z tego tytułu klasyfikujemy w paragrafie „672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych”.

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Jak należy zaklasyfikować zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na podstawie art. 39a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe? Czy prawidłowy paragraf dla tego rodzaju zwrotów to „672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych”, niezależnie od tego czy transport odbywa się własnym pojazdem, czy środkami komunikacji publicznej?

Podstawą zaklasyfikowania wydatku do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej jest ustalenie charakteru/rodzaju danego zdarzenia w oparciu o rzeczywisty przebieg transakcji. Zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów należy klasyfikować w paragrafie „672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych”.

Nowa klasyfikacja budżetowa

Ważne Powyższe odpowiedzi zostały opracowane i opublikowane przez Ministerstwo Finansów w specjalnej podstronie z pytaniami i odpowiedziami (Q&A) poświęconej nowej klasyfikacji budżetowej na rok 2027.

W zakładce pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/pytania-i-odpowiedzi-qa można znaleźć szczegółowe wyjaśnienia przydatne dla samorządów przy projektowaniu uchwał budżetowych.

Jak przypomina resort finansów, rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 29 kwietnia 2026 r.

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Nowa klasyfikacja nie ma zastosowania przy zmianach w budżecie na 2026. Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do planowania ustawy budżetowej na rok 2027 oraz projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2027. Do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2026 oraz sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 stosuje się przepisy dotychczasowe.

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Do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2026 oraz sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.