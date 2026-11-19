Nowe paragrafy dochodów i wydatków, klucze przejścia, zmiany w ewidencji księgowej i przygotowanie budżetów na 2027 rok. Reforma klasyfikacji budżetowej stawia przed jednostkami sektora finansów publicznych wiele pytań. Odpowiedzi na nie można teraz szukać z pomocą nowego Asystenta AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” w INFORLEX.

Nowa klasyfikacja budżetowa. Duże zmiany, jeszcze więcej pytań

Rok 2027 przyniesie jedną z największych od lat zmian w klasyfikacji budżetowej. Nowe przepisy oznaczają istotną przebudowę paragrafów dochodów i wydatków, a wraz z nią konieczność dostosowania dotychczasowych zasad planowania, ewidencjonowania i rozliczania środków publicznych.

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Choć zachowana została dotychczasowa struktura klasyfikacji obejmująca działy, rozdziały i paragrafy, zmiany w tych ostatnich są znaczące. Część paragrafów zostaje połączona, inne zostały podzielone na bardziej szczegółowe pozycje. Pojawiają się również nowe rozwiązania, w tym zasada dwustronności, pozwalająca ujmować określone operacje po stronie dochodów i wydatków w ramach jednego paragrafu.

Dla księgowych, skarbników oraz pracowników działów finansowych oznacza to konieczność przeanalizowania dotychczasowych sposobów klasyfikowania operacji i przygotowania się do stosowania nowych zasad. Jak prawidłowo przyporządkować wydatek do nowego paragrafu? Jak korzystać z kluczy przejścia? Co zrobić, gdy dotychczasowy paragraf został podzielony na kilka nowych? Jak powiązać nowe zasady klasyfikacji z ewidencją księgową? To tylko niektóre pytania, które pojawiają się w codziennej pracy jednostek sektora finansów publicznych. Teraz można znaleźć na nie odpowiedzi z pomocą Asystenta AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” w INFORLEX.

Asystent AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” – wsparcie w codziennej pracy

Z myślą o tych wyzwaniach INFORLEX rozszerza zakres tematyczny swoich Asystentów AI o nową specjalizację – „Nowa klasyfikacja budżetowa”.

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Asystent AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” został przygotowany z myślą o osobach, które potrzebują sprawnie odnajdywać informacje dotyczące klasyfikowania dochodów i wydatków budżetowych oraz interpretowania nowych regulacji. Zamiast samodzielnie przeszukiwać liczne przepisy i opracowania, użytkownik może po prostu zadać pytanie i uzyskać odpowiedź opartą na sprawdzonych źródłach INFORLEX.

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Asystent AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” wspiera w zakresie:

• analizowania nowych paragrafów dochodów i wydatków,

• porównywaniu dotychczasowych i nowych rozwiązań,

• odpowiedzi na temat stosowania nowych podziałek w praktyce – co ujmować w danej podziałce, a czego nie ujmować,

• wyszukiwaniu informacji o kluczach przejścia,

• oraz wyjaśniania wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów.

To szczególnie istotne w okresie przejściowym, kiedy jednostki muszą równolegle stosować dotychczasowe zasady do realizacji i rozliczenia budżetu za 2026 rok oraz nowe rozwiązania do planowania budżetu na 2027 rok.

O co można zapytać Asystenta AI „Nowa klasyfikacja budżetowa"?

Nowa specjalizacja Asystenta AI w INFORLEX odpowiada na potrzeby osób, które na co dzień mierzą się z konkretnymi problemami dotyczącymi nowej klasyfikacji budżetowej.

Przykładowe pytania, które można zadać Asystentowi AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” w INFORLEX:

- Jakie zmiany w klasyfikacji budżetowej obowiązują przy planowaniu budżetu na 2027 rok?

- Jakie paragrafy zastąpiły dotychczasowy paragraf 426 „Zakup energii”?

- Jaki paragraf przypisać w 2027 r. do „Zakupu okularów”?

- Na czym polega zasada dwustronności paragrafów dochodów i wydatków?

Aby zadać swoje pytania, wystarczy dostęp do INFORLEX z Asystentem AI.

INFORLEX z Asystentem AI INFORLEX z Asystentem AI INFOR

Jak korzystać z nowego Asystenta AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” w INFORLEX?

Korzystanie z Asystentów AI w INFORLEX jest bardzo proste. Wystarczą trzy kroki:

1. Zaloguj się do INFORLEX z dostępem do Asystenta AI lub uruchom bezpłatny dostęp testowy.

2. Wybierz interesującą Cię specjalizację, np. „Nowa klasyfikacja budżetowa”.

3. Zadaj pytanie i zapoznaj się z odpowiedzią opartą na źródłach INFORLEX.

Jeśli potrzebujesz kontaktu z konsultantem, który odpowie na Twoje pytania dotyczące INFORLEX z Asystentem AI, pomoże uruchomić dostęp testowy i zaproponuje specjalną ofertę, możesz zapisać się na bezpłatną prezentację INFORLEX z Asystentem AI. Skorzystaj ze wsparcia i zobacz, jak działa to narzędzie i jak wykorzystać je w codziennych obowiązkach.

Za technologią stoi wiedza ekspercka

Jednym z wyróżników Asystentów AI w INFORLEX jest połączenie nowoczesnej technologii z wiedzą i doświadczeniem ekspertów specjalizujących się w określonych dziedzinach. Opiekunem merytorycznym Asystenta AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” jest Małgorzata Majewska, redaktor naczelna „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”, od lat zajmująca się problematyką rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, ekonomistka, praktyk, była wieloletnia księgowa w JSFP.

Małgorzata Majewska na bieżąco śledzi zmiany w prawie oraz analizuje ich konsekwencje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz praktyczne problemy pojawiające się podczas wdrażania nowych regulacji. Na tej podstawie przygotowuje bazę źródeł wykorzystywanych przez Asystenta AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” tak, aby były one aktualne i idealnie dobrane do tematyki Asystenta AI. Dzięki temu odpowiedzi tworzone przez Asystenta AI powstają na bazie aktualnych, rzetelnych i merytorycznie dobranych źródłach INFORLEX. Użytkownik otrzymuje nie tylko odpowiedź, ale także wskazanie źródeł, do których może się odwołać lub samodzielnie pogłębić analizowany temat. To połączenie możliwości sztucznej inteligencji z praktyczną wiedzą ekspertów ma szczególne znaczenie w obszarze finansów publicznych. Właściwe stosowanie przepisów wymaga bowiem znajomości nie tylko ich literalnego brzmienia, lecz także aktualnej praktyki i specyfiki działania jednostek.

Mniej czasu na szukanie informacji, więcej na właściwe decyzje

Wprowadzenie nowej klasyfikacji budżetowej to nie tylko zmiana numerów paragrafów. To również dodatkowe obowiązki, konieczność dostosowania dokumentacji, systemów finansowo-księgowych oraz sposobu organizacji pracy. W takich warunkach czas poświęcony na wyszukiwanie informacji ma szczególne znaczenie. Asystent AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” może pomóc skrócić drogę od pytania do potrzebnej informacji.

Nowe przepisy nie muszą oznaczać długich godzin samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Sprawdź, jak Asystent AI „Nowa klasyfikacja budżetowa” może wspierać Cię w zamknięciu roku 2026 i przygotowaniu do zmian na 2027 rok.

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Tekst przygotowany z wykorzystaniem AI.