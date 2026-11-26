Dwanaście osób kierunków medycznych otrzyma w roku akademickim 2026/2027 miejskie stypendia w Częstochowie. To jedna przyszła lekarka, osiem pielęgniarek i – po raz pierwszy w historii programu – trzy osoby studiujące ratownictwo medyczne.

Wysokość wsparcia dla studentów kierunku lekarskiego

Łączna wartość przyznanego wsparcia to 171 tys. zł.

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Stypendium dla studentki kierunku lekarskiego wynosi 2500 zł brutto miesięcznie, a dla studentów ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa po 1500 zł brutto miesięcznie.

Stypendia przyznawane są na dziewięć miesięcy, od 1 października 2026 r. do 30 czerwca 2027 r. Oznacza to, że przyszła lekarka otrzyma łącznie 22,5 tys. zł, a każda z osób studiujących pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne – 13,5 tys. zł.

Rozwój programu stypendialnego w Częstochowie

Program stypendialny w Częstochowie wprowadzono w 2019 r. - dla przyszłych lekarzy, w 2021 r. rozszerzono go o studentów pielęgniarstwa, a w tym roku o przyszłych ratowników medycznych. „Celem jest zachęcanie młodych ludzi zdobywających wykształcenie medyczne do związania swojej przyszłości zawodowej z Częstochową” - informuje magistrat.

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Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie do podjęcia pracy w Częstochowie po zakończeniu kształcenia – najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu – oraz jej wykonywanie przez co najmniej trzy lata.