Na kluczowe decyzje środowiskowe czeka się w Polsce średnio 660 dni - podaje „Rz”. Jak podaje, problemem jest brak pieniędzy.

Ile trwa uzyskanie decyzji przez GDDKiA i PKP PLK?

Dziennik zwraca uwagę, że uzyskanie decyzji środowiskowej przez GDDKiA trwa średnio 662 dni, natomiast przez PKP PLK - 660 dni. Wskazuje również, że Metro Warszawskie na decyzję dotyczącą trzeciej linii metra czeka cztery lata, od 15 lipca 2022 r., a władze lotniska w Krakowie na decyzję w sprawie budowy nowego pasa startowego czekały 10 lat.

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Wąskim gardłem są Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

„Wąskim gardłem są Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ), wojewódzkie organy oceniające wpływ inwestycji na środowisko” - pisze gazeta, powołując się na przeanalizowane wnioski.

Jak zaznacza gazeta, RDOŚ jest w Polsce 16, a każda obsługuje po kilka tysięcy spraw rocznie. Według szacunków „Rzeczpospolitej” chodzi o co najmniej 50 tys. spraw w całej Polsce. Dziennik podaje, że we wszystkich RDOŚ pracuje tymczasem łącznie 1309 osób.

Niedobór pracowników i rosnące obciążenie urzędów

Z odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska na pytania gazety wynika, że resort widzi potrzebę zwiększenia zatrudnienia i podniesienia płac kluczowych pracowników. MKiŚ wskazało jednak, że możliwość zwiększenia zatrudnienia jest uzależniona od zapewnienia odpowiednich środków w budżecie państwa.

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Jak wskazuje „Rz”, pośrednim rozwiązaniem mają być przygotowywane przepisy, które uzależnią wysokość opłaty skarbowej od rzeczywistego nakładu pracy urzędników. Gazeta zwraca jednak uwagę, że projekt reformy „od kilku miesięcy tkwi na etapie opiniowania”.