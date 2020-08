Wieloletnia prognoza finansowa JST - zmiany

Samorządy będą mogły wykazywać ustawowe wyłączenia z limitu zadłużenia, które zostały wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostanie zaktualizowana metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej JST.

Wzór wieloletniej prognozy finansowej JST został dostosowany do rozwiązań zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uzupełniono go o wiersze dotyczące wprowadzonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. To oznacza, że samorządy będą mogły wykazywać dane dotyczące:

spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, odpowiednio zaciągniętych lub wyemitowanych w 2020 r. w związku z ubytkami w dochodach związanymi z COVID-19 oraz odsetek i dyskonta od tych zobowiązań, które zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań;

wydatków bieżących ponoszonych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które stosownie do art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące.

Dostosowany będzie też system, poprzez który przekazywane są wieloletnie prognozy finansowe do regionalnych izb obrachunkowych i MF.