Budowa, remont, utrzymanie strzelnic. Dotacje celowe dla JST [PROJEKT ROZPORZĄDZENIA]

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego. Chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa.

Projekt rozporządzenia określa zakres zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych, a także sposób i tryb udzielania dotacji celowych.

REKLAMA

Budowa, remont, utrzymanie strzelnic. Dotacje celowe dla JST

W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że projekt ten umożliwia otrzymanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dotacji celowych z budżetu państwa na utworzenie strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej w zakresie podstawowym i zaawansowanym w szczególności w lokalizacjach gdzie nie ma powszechnego dostępu do infrastruktury strzeleckiej oraz w placówkach, w których realizowane są resortowe programy edukacyjne. Wskazano, że zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno–wychowawczą w dziedzinie obronności państwa umożliwi kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich oraz podniesienie atrakcyjności i rozwój sportu strzeleckiego w kraju.

Dotacje celowe dla JST

W projekcie rozporządzenia wskazano, że JST mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań obejmujących:

roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi, pierwsze wyposażenie strzelnicy, organizację imprez sportowych w zakresie sportu strzeleckiego, wyposażenie strzeleckie.