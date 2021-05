Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

Odpowiedź: Termin wypłaty odprawy emerytalnej uzależniony jest od związku między rozwiązaniem umowy o pracę a uzyskaniem prawa do emerytury. Jeżeli pracownik jest w wieku uprawniającym do emerytury i wnioskuje o rozwiązanie stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę, to odprawę należy wypłacić w dniu rozwiązania umowy bez konieczności wykazania się decyzją emerytalną przez pracownika. Jeżeli natomiast prawo do świadczenia uzależnione jest od decyzji organu rentowego, pracodawca powinien wstrzymać się z wypłatą.

