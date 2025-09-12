Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. Określa ona zarówno zasady ustalania jego wysokości, jak i procedury związane z corocznym ogłaszaniem tej kwoty. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest raz w roku, na rok następny. Podmiotem odpowiedzialnym za to jest Rada Ministrów, która wydaje w tym zakresie rozporządzenie. Zanim Rada Ministrów podejmie decyzję, propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia przedstawiana jest Radzie Dialogu Społecznego. RDS, w której zasiadają przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu, ma określony termin na uzgodnienie wspólnego stanowiska. Jeżeli w wyznaczonym czasie Rada nie osiągnie porozumienia, wówczas Rada Ministrów samodzielnie ustala wysokość wynagrodzenia w rozporządzeniu.

Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. [KWOTY]

W połowie lipca Rada Dialogu Społecznego nie zdołała osiągnąć porozumienia w sprawie propozycji podwyższenia płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2025 rok. W związku z brakiem wspólnego stanowiska, ostateczna decyzja należy do rządu, który ma czas na jej podjęcie do 15 września.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zakłada, że:

od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 4 806 zł;

od 1 stycznia 2026 r. minimalna stawka godzinowa będzie obowiązywała w wysokości 31,40 zł.

Rozporządzenie, jak już zostało wspomniane, przewiduje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do 4 806 zł brutto. Jest to wzrost o 140 zł w porównaniu z obecnym minimalnym wynagrodzeniem. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 666 zł brutto. Zaś wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ma wynosić od 1 stycznia 2026 r. 31,40 zł brutto. Przekłada się to na wzrost o 0,90 zł. Od 1 stycznia 2025 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 30,50 zł.

W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że powyższe kwoty, to te same kwoty, które zostały zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. W uzasadnieniu wskazano, że z racji tego, iż wskaźnik inflacji wynosi 103 proc. (poniżej 105 proc.), zmiana płacy minimalnej nastąpi tylko raz – od 1 stycznia. Kwotę obliczono, powiększając stawkę z 2025 r. (4666 zł) o prognozowany wskaźnik cen.

Ze względu na to, że płaca minimalna w 2025 r. stanowiła ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia, przy kalkulacji na 2026 r. nie uwzględniono prognozowanego wzrostu PKB.

Rozporządzenie zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.

Jak wynika z dokumentów zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, rozporządzenie zostało podpisane przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Musi zostać ogłoszone do 15 września 2025 r.