REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość budżetowa » Wiadomości » Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]

Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 września 2025, 14:15
[Data aktualizacji 12 września 2025, 15:09]
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska
minimalne
Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. Określa ona zarówno zasady ustalania jego wysokości, jak i procedury związane z corocznym ogłaszaniem tej kwoty. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest raz w roku, na rok następny. Podmiotem odpowiedzialnym za to jest Rada Ministrów, która wydaje w tym zakresie rozporządzenie. Zanim Rada Ministrów podejmie decyzję, propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia przedstawiana jest Radzie Dialogu Społecznego. RDS, w której zasiadają przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu, ma określony termin na uzgodnienie wspólnego stanowiska. Jeżeli w wyznaczonym czasie Rada nie osiągnie porozumienia, wówczas Rada Ministrów samodzielnie ustala wysokość wynagrodzenia w rozporządzeniu.

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. [KWOTY]

W połowie lipca Rada Dialogu Społecznego nie zdołała osiągnąć porozumienia w sprawie propozycji podwyższenia płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2025 rok. W związku z brakiem wspólnego stanowiska, ostateczna decyzja należy do rządu, który ma czas na jej podjęcie do 15 września.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zakłada, że:

  • od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 4 806 zł;
  • od 1 stycznia 2026 r. minimalna stawka godzinowa będzie obowiązywała w wysokości 31,40 zł.

Rozporządzenie, jak już zostało wspomniane, przewiduje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do 4 806 zł brutto. Jest to wzrost o 140 zł w porównaniu z obecnym minimalnym wynagrodzeniem. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 666 zł brutto. Zaś wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ma wynosić od 1 stycznia 2026 r. 31,40 zł brutto. Przekłada się to na wzrost o 0,90 zł. Od 1 stycznia 2025 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 30,50 zł.

W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że powyższe kwoty, to te same kwoty, które zostały zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. W uzasadnieniu wskazano, że z racji tego, iż wskaźnik inflacji wynosi 103 proc. (poniżej 105 proc.), zmiana płacy minimalnej nastąpi tylko raz – od 1 stycznia. Kwotę obliczono, powiększając stawkę z 2025 r. (4666 zł) o prognozowany wskaźnik cen.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ze względu na to, że płaca minimalna w 2025 r. stanowiła ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia, przy kalkulacji na 2026 r. nie uwzględniono prognozowanego wzrostu PKB.

Zobacz również:

Rozporządzenie zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.

Jak wynika z dokumentów zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, rozporządzenie zostało podpisane przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Musi zostać ogłoszone do 15 września 2025 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

Powiązane
Minimalna krajowa 2026 [Projekt Rady Ministrów z 8 września 2025 r.]
Minimalna krajowa 2026 [Projekt Rady Ministrów z 8 września 2025 r.]
Jawność wynagrodzeń w Polsce – co zmieni się od Wigilii 2025 roku? Jak się przygotować (checklista)? Co powinni wiedzieć pracownicy i pracodawcy?
Jawność wynagrodzeń w Polsce – co zmieni się od Wigilii 2025 roku? Jak się przygotować (checklista)? Co powinni wiedzieć pracownicy i pracodawcy?
Minimalne wynagrodzenie 2026 powinno być do 15 września 2025 r w Dzienniku Ustaw. Ile wyniesie brutto od 1 stycznia?
Minimalne wynagrodzenie 2026 powinno być do 15 września 2025 r w Dzienniku Ustaw. Ile wyniesie brutto od 1 stycznia?
Zapisz się na newsletter
Jak dysponowane są finanse publiczne? Bądź na czasie z najnowszymi przepisami, najlepszymi praktykami oraz wskazówkami dotyczącymi księgowości budżetowej – zapisz się na newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozporządzenie ws. minimalnej krajowej 2026 r. podpisane przez premiera Donalda Tuska [KWOTY]
12 wrz 2025

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. Określa ona zarówno zasady ustalania jego wysokości, jak i procedury związane z corocznym ogłaszaniem tej kwoty. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska.
Praca dłużej, emerytura wyższa – ZUS tłumaczy, dlaczego warto poczekać z przejściem na emeryturę
10 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) zwiększa wysokość przyszłej emerytury o około 8%. To efekt wydłużenia okresu składkowego oraz zmniejszenia liczby lat, przez które świadczenie będzie wypłacane.
e-Paragony 2.2 – teraz z widgetem i funkcją współdzielenia wydatków rodzinnych
10 wrz 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję aplikacji mobilnej e-Paragony (2.2), która wprowadza widget umożliwiający szybki dostęp do wirtualnej karty zakupowej, a także funkcje udostępniania paragonów i współdzielenia karty z innymi użytkownikami — rozwiązania szczególnie przydatne do wspólnego zarządzania budżetem domowym
Minimalna krajowa 2026 [Projekt Rady Ministrów z 8 września 2025 r.]
11 wrz 2025

Rząd pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego - projektem obecnie zajmuje się Rada Ministrów. Rząd ma czas na ostateczne zatwierdzenie stawek do 15 września 2025 r.

REKLAMA

Jak poprawnie zweryfikować rażąco niską cenę?
05 wrz 2025

Na właściwe wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składają się trzy główne elementy: klarowne i wyczerpujące wezwanie przygotowane przez zamawiającego (wskazujące, czego dotyczą wątpliwości w zakresie ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych), wyjaśnienie przedłożone przez wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi prawidłowość dokonania wyceny oferty, a także ocena tych wyjaśnień przez zamawiającego.
Opłata targowa. Czy w 2026 r. wzrosną koszty handlu?
05 wrz 2025

W 2025 roku maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 1126 zł, a w 2026 roku wzrośnie o 4,5%, osiągając poziom 1176,67 zł. Warto pamiętać o tym, że jest to maksymalna opłata dzienna.
Wsparcie psychologiczne dla pracowników – co warto o nim wiedzieć z perspektywy podatkowej?
03 wrz 2025

Czy wydatki na pomoc psychologiczną dla pracowników mogą być kosztem podatkowym dla pracodawcy? Czy otrzymane wsparcie stanowi dla pracownika przychód podlegający pod PIT?
Odpowiedzialność księgowego – dokąd sięga i kiedy realnie chroni klienta?
02 wrz 2025

Błąd księgowego może kosztować firmę dziesiątki tysięcy złotych, a nie każda polisa OC faktycznie chroni przedsiębiorcę. Obowiązkowe ubezpieczenie często nie obejmuje błędów w deklaracjach podatkowych czy rozliczeniach ZUS. Kiedy zatem – oraz w jakim zakresie – księgowy odpowiada za swoje działania? Co musi zawierać dobra polisa, by realnie chroniła biznes klienta?

REKLAMA

ZUS udostępnił ponad 23,9 mln informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2024 r. Jak pobrać dokument?
01 wrz 2025

W poniedziałek, 1 września 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zakończył generowanie i udostępnianie Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego za 2024 r. Informacje dostępne są na PUE/eZUS.
Niższy dodatek za pracę w nocy od 1 września 2025 r. Ile wyniesie i kogo dotyczy?
28 sie 2025

Od 1 września 2025 r. osoby pracujące w nocy otrzymają niższy dodatek za każdą godzinę pracy w tych godzinach. Z czego wynika ta zmiana? Ile wyniesie stawka? Kto może liczyć na dodatek i jak go obliczyć?

REKLAMA