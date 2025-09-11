REKLAMA

Strona główna » Księgowość budżetowa » Kadry i płace » Wynagrodzenia » Minimalna krajowa 2026 [Projekt Rady Ministrów z 8 września 2025 r.]

Minimalna krajowa 2026 [Projekt Rady Ministrów z 8 września 2025 r.]

11 września 2025, 11:28
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska
2026
Minimalna krajowa 2026 [Projekt Rady Ministrów z 8 września 2025 r.]
Rząd pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego - projektem obecnie zajmuje się Rada Ministrów. Rząd ma czas na ostateczne zatwierdzenie stawek do 15 września 2025 r.

W połowie lipca Rada Dialogu Społecznego nie zdołała osiągnąć porozumienia w sprawie propozycji podwyższenia płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2025 rok. W związku z brakiem wspólnego stanowiska, ostateczna decyzja należy do rządu, który ma czas na jej podjęcie do 15 września.

Projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

W dalszym ciągu trwa procedowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia w przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów proponowanych wysokości tego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej. Przypomniano także, że proponowana wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od tych zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia stawki są analogiczne do wysokości stawek zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), wynosi mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia. (...) Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, tj. zwiększenie kwoty ostatniego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2025 r. o prognozowany na 2026 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (103,0%). Z uwagi na fakt, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. (4666 zł) stanowi 52,1% (jest wyższa niż połowa) przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2025 r. (8962,28 zł), przy obliczaniu minimum płacowego na 2026 r. nie uwzględnia się 2/3 prognozowanego realnego przyrostu PKB - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4 806 zł, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do 4 806 zł brutto. Jest to wzrost o 140 zł w porównaniu z obecnym minimalnym wynagrodzeniem. Od 1 stycznia 2025 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 666 zł brutto. Zaś wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ma wynosić od 1 stycznia 2026 r. 31,40 zł brutto. Przekłada się to na wzrost o 0,90 zł. Od 1 stycznia 2025 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 30,50 zł.

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 w czwartek, 4 września 2025 r. 10 września 2025 r. nad projektem pochyliła się Rada Ministrów. Należy pamiętać, że rząd ma czas na przyjęcie nowego minimalnego wynagrodzenia za pracę do 15 września 2025 r.

Źródło: INFOR
