Polacy ocenili program 500+

Po blisko roku od wprowadzenia programu „Rodzina 500+” popiera go zdecydowana większość społeczeństwa. Polacy częściej widzą jego pozytywne skutki, a blisko co dziesiąty badany zauważa pronatalistyczny efekt programu – wynika z badania CBOS.

Ponad połowa badanych (52%) dobrze (w tym co dziesiąty – bardzo dobrze) ocenia politykę państwa wobec rodziny. To znacząca zmiana w porównaniu z poprzedniki badaniami, w których działania państwa wobec rodziny oceniane były jako dostateczne lub nawet niedostateczne.

W porównaniu z badaniem z lutego 2016 r. mniej osób uważa, że program w ogóle nie przyniesie oczekiwanych skutków i nie wpłynie na wzrost dzietności (spadek z 29% do 16%). Więcej badanych spodziewa się, że program w istotnym stopniu przyczyni się wzrostu urodzeń (wzrost z 16% do 24%).

Badani najczęściej zauważają pozytywny wpływ programu „Rodzina 500 plus” na budżety gospodarstw domowych z dziećmi. To przede wszystkim możliwość swobodniejszego gospodarowania pieniędzmi przez rodziny otrzymujące świadczenie wychowawcze (34% badanych deklaruje, że znają osobiście osoby, których to dotyczy, lub sami są w takiej sytuacji) oraz znaczącą poprawę sytuacji dzieci z ubogich rodzin (28%). Wśród obserwowanych skutków programu można wymieniają także poprawę relacji małżeńskich i rodzinnych (15%) oraz spędzanie większej ilości czasu z dziećmi (14% wskazań). Blisko co dziesiąty badany deklaruje, że zna osobiście kogoś, kto zdecydował się lub przyspieszył decyzję o pierwszym lub kolejnym dziecku ze względu na program.

W lutym 2016 roku tylko niespełna co trzeci badany przewidywał, że program będzie traktowany priorytetowo i realizowany przez lata. Po prawie roku od momentu wdrożenia programu „Rodzina 500 plus” przybyło (wzrost do 38%) osób przekonanych, że będzie on kontynuowany w przyszłości.

Żródło: CBOS, badanie: „Ocena programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia.”, marzec 2017.

Za: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8731,rodzina-500-zmienilo-postrzeganie-polityki-rodzinnej.html