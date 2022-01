Obniżone wynagrodzenie nauczycieli i służb mundurowych - zmiany w PIT-2 w 2022 r.

M.in. nauczyciele i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy nie złożyli PIT-2 na 2022 r. będą mogli skorygować swoje przeoczenie w dowolnym momencie 2022 r. Pozwoli to im skorzystać z kwoty wolnej (425 zł miesięcznie minus składki) od podatku już w trakcie 2022 r.

Czytelniczki Infor.pl mają wątpliwości, czy zmiana przyniesie efekt.

PIT-2 przed pierwszą wypłatą

Według obecnych przepisów, brak PIT-2 przesuwa skorzystanie z kwoty wolnej 5100 zł rocznie dopiero na moment otrzymania nadpłaty po złożeniu zeznania PIT-37 za 2022 r. A więc na kwiecień - czerwiec 2023 r. Powoduje to jednak obniżkę bieżących pensji w 2022 r. Być może osoby poszkodowane otrzymają w lutym 2022 r. wyrównanie za styczeń 2022 r.

Rząd zmianą prawa próbuje ratować sytuację z obniżonymi pensjami

Rząd zapowiedział odpowiednią zmianę przepisów, aby PIT-2 można było złożyć w dowolnym momencie 2022 r. Bez tej zmiany jest to możliwe tylko przed pierwszą wypłatą w 2022 r. Niestety nowe przepisy nie rozwiązują problemu nauczycieli pracujących w kilku szkołach - z kwoty wolnej od podatku można skorzystać tylko w tej szkole, w której został złożony PIT-2. Nie miało to znaczenia, gdy kwota wolna wynosiła miesięcznie 43,8 zł. Ma znaczenie, gdy jest to 425 zł (minus składka).

Propozycje Ministerstwa Finansów na 2022 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem, na podstawie którego:

1. Zarabiający do 12 800 zł brutto miesięcznie, którzy na nowych zasadach musieliby zapłacić w pierwszych miesiącach wyższą zaliczkę niż w zeszłym roku, będą mogli stosować zeszłoroczną, niższą wysokość zaliczki.

2. Wobec osób, które zapłaciły wyższe zaliczki w styczniu, w tym części nauczycieli czy funkcjonariuszy, nadpłata ze stycznia będzie zwrócona – najpóźniej poprzez naliczenie jej na poczet zaliczki z lutego.

3. Podatnicy będą również mieli możliwość złożenia w dowolnym miesiącu roku formularza PIT-2, a także wniosku o zastosowanie preferencji dla klasy średniej. Jeśli stwierdzą, że niepotrzebnie zrezygnowali z ujęcia w zaliczkach kwoty wolnej czy preferencji, będą mogli, z mocą na kolejny miesiąc, wycofać się z tej decyzji.

Dlaczego część nauczycieli nie złożyła PIT-2

Do końca 2021 r. miesięczna wartość kwoty wolnej od podatku to około 43,8 zł. To niewiele. Dlatego niektórzy pracownicy przez wiele lat nie składali PIT-2 (przy czym PIT-2 trzeba złożyć raz, i ma to skutek na następna lata podatkowe). I z kwoty wolnej od podatku korzystali przy składaniu zeznania rocznego odzyskując jednorazowo za cały miniony rok około 525 zł.

Ale jest też możliwa inna przyczyna nieskładania PIT-2.

PIT-2 składa się u jednego pracodawcy. A nauczyciele pracują często w kilku szkołach albo zmieniają szkoły. I takie osoby, aby uniknąć komplikacji związanych z kilkoma pracodawcami – uwzględniając niewielką przed 2022 r. korzyść 43,8 zł - rezygnowały z "papierologii" związanej z PIT-2.

Komentarze czytelniczek Infor.pl

Na profilu Facebooku Infor.pl osoby komentujące propozycje MF nie widzą możliwości naprawy sytuacji poprzez umożliwienie składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego. Ich zdaniem obniżone pensje, to skutek pracy w kilku szkołach przez nauczycieli. Tylko w jednej z nich można złożyć PIT-2 i korzystać z kwoty wolnej od podatku.

Jak wyglądają pensje po Polskim Ładzie?

Informując o swoich planach MF przedstawiło też przykładowe szacunki korzyści podatkowych pracowników różnych branż, rodzin oraz emerytów: