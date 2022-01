Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Resort edukacji udostępnił formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.

Prewspółczynnik w działalności wodno-kanalizacyjnej w 2022 r.

Prewspółczynnik w działalności wodno-kanalizacyjnej: Czy w opisanej sytuacji przy obliczaniu prewspółczynnika dla pozostałej działalności z przychodów i obrotu należy wyłączyć wartości dotyczące wodociągów i kanalizacji zarówno z licznika, jak i z mianownika?

MF: Jak rozliczyć niewydane w 2021 r. środki w programie "Laboratoria przyszłości"

Jak zakwalifikować środki z programu "Laboratoria przyszłości", których szkoła nie wykorzystała w 2021 r. i przeszły na 2022 r.?

Rola audytu wewnętrznego w spółkach komunalnych

Audytorzy wewnętrzni nie są odpowiedzialni za procesy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, ale poprzez swoje oceny, badania, analizy i zalecenia, wspierają Zarząd i Radę we właściwej realizacji tych procesów.

Czy w 2022 r. nauczyciel będzie mógł składać PIT-2 w kilku szkołach?

Po medialnych doniesieniach o obniżonych pensjach nauczycieli i służb mundurowych wypłaconych w styczniu 2022 r., rząd zmieni przepisy.

Z ulgi dla klasy średniej można się wycofać w dowolnym momencie

W 2022 r. będzie można w dowolnym momencie wycofać się z ulgi dla klasy średniej. Po medialnych doniesieniach o obniżonych pensjach nauczycieli i służb mundurowych wypłaconych w styczniu 2022 r., rząd zmieni przepisy.

Nauczyciele i służby mundurowe otrzymają wyrównanie za styczeń 2022 r.?

Rząd zapowiedział wyrównanie w lutym 2022 r. obniżonych pensji nauczycieli i służb mundurowych wypłaconych w styczniu 2022 r.

Obniżone wynagrodzenie nauczycieli i służb mundurowych - zmiany w PIT-2 w 2022 r.

M.in. nauczyciele i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy nie złożyli PIT-2 na 2022 r. będą mogli skorygować swoje przeoczenie w dowolnym momencie 2022 r. Pozwoli to im skorzystać z kwoty wolnej (425 zł miesięcznie minus składki) od podatku już w trakcie 2022 r.

Czy błędem jest wliczanie dodatku stażowego za czas choroby do podstawy trzynastki

Czy pomimo nowego stanowiska resortu pracy nadal można wliczać dodatek za wysługę lat przysługujący za czas choroby (tzw. składnik 220) do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi w samorządzie

Nieprawidłowe dysponowanie środkami publicznymi pociąga za sobą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Spektrum spraw, które można rozstrzygać na poziomie naruszenia dyscypliny, jest szerokie. Dotyczyć może naruszenia zasady zaciągania zobowiązań, nieterminowego regulowania zobowiązań, zaniechania inwentaryzacji, nierzetelnej sprawozdawczości czy też nieprawidłowo wykorzystanych dotacji. Jakie nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi w samorządach występują najczęściej i jak ich unikać?

Stan faktyczny czy dane z ewidencji gruntów przy wymiarze podatku od nieruchomości

Po nabyciu spadku podatnik złożył informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach, jakie nabył. Po porównaniu informacji podatnika z zapisami ewidencji gruntów i budynków, otrzymanej z geodezji, stwierdzono rozbieżności. Podatnik wskazuje, że nabył nieruchomość (lokal mieszkalny), który nie został ujawniony w ewidencji. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić jako pracownik działu księgowości podatkowej?

Wskaźnik zadłużenia samorządu – wybór średniej na okres 2022 r. – 2025 r.

Wybór wariantu średniej powinien być dokonany najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., a wybrany wariant jest jednolity dla całego okresu 2022-2025.

Do końca stycznia 2022 r. gminy zgłaszają zapotrzebowanie w programie Opieka 75+

Rusza kolejna edycja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Do końca stycznia 2022 r. gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe na rok 2022. Dotacja celowa z budżetu państwa w tej edycji wzrosła do 60 proc. kosztów realizacji zadania.

Kto kieruje burmistrza na służbę przygotowawczą

Nowy dyrektor zakładu wodociągów jest osobą podejmującą pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, w związku z czym musi przejść służbę przygotowawczą i zakończyć ją egzaminem. Czy służbę przygotowawczą dyrektor musi przejść według regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji czy według regulaminu Gminy? Kto ma go skierować?

Zamówienia publiczne 2022 r. - progi unijne i ich równowartości w złotych

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe progi unijne i ich równowartości w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Do 31 stycznia 2022 r. nowe sprawozdanie w zamówieniach publicznych

Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. Chodzi o dwa okresy: do końca 2025 r. i do końca 2030 r.

Komunikat MF z 20 grudnia 2021 r. - 8 mld zł już na kontach samorządów

20 grudnia 2021 r. MF poinformowało o przekazaniu na konta samorządów 8 mld zł. To dodatkowe pieniądze dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) podzielone algorytmem opartym na obiektywnych danych.

Wzór - zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Znany jest wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego przez DPS a VAT

Sprzedaż samochodu a VAT. Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanych przez DPS podlega opodatkowaniu VAT?

Paczki dla dzieci i karty przedpłacone dla rodziców a limit zwolnienia w PIT

Karty przedpłacone a podatek dochodowy. Czy do przekazywanych paczek należy zastosować zwolnienie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, a wartość kart opodatkować (tak samo jak wartość bonów towarowych)?

Odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w różnych systemach czasu pracy

Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę. W grudniu 2021 r. święta Bożego Narodzenia przypadają w sobotę i niedzielę. W jaki sposób należy ustalić i rozliczyć czas pracy?

Samorządy uchwaliły budżety na 2022 r.

Kolejne samorządy przyjmują budżety na 2022 r. W większości z nich zaplanowany jest deficyt. Samorządy – mimo spadków wpływów z podatków w 2022 r. - inwestują w transport i zdrowie. Mówi się o podwyżkach cen biletów. Niekiedy pracownicy urzędów dostaną podwyżkę.

Ministerstwo Finansów polemizuje z oceną agencji ratingowej Fitch

6 grudnia 2021 r. Fitch umieścił 14 JST w Polsce na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym - przekazała agencja ratingowa. Według ekspertów gminy będą zmuszone do podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów związany z reformą Polski Ład. Ministerstwo Finansów polemizuje z oceną agencji ratingowej.

W grudniu 2022 r. drugi nabór do Programu Inwestycji Strategicznych

W grudniu 2022 r. ruszy drugi nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. W kolejnej turze programu do samorządów powinno trafić ok. 20 mld zł. w 2022 r. rząd planuje kolejne dwa nabory do tego programu.

Dojazd wójta do pracy samochodem służbowym

Dojazd wójta do pracy samochodem służbowym. Wykorzystywanie samochodu służbowego do przejazdu z miejsca zamieszkania przez wójta gminy do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie (garażowanie nocą w miejscu zamieszkania) nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Wartość tego świadczenia nie powinna być zaliczana do przychodu ze stosunku pracy wójta gminy.