W 2022 r. nie będzie zmiany przepisów o dorabianiu przez strażników miejskich

Strażnik miejski nie dorobi do pensji. Nie ma podstaw do zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podejmowania przez strażników gminnych (miejskich) dodatkowych zajęć zarobkowych – poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w odpowiedzi na poselską interpelację.

Problematyka podejmowania przez strażników straży gminnych (miejskich) dodatkowego zajęcia zarobkowego została uregulowana w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795, z późn. zm.), zgodnie z którym strażnik nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego. Regulacja ta wprowadza zakaz podejmowania jakiejkolwiek aktywności zarobkowej - zarówno w formie stałej, jak i dorywczej - przez strażników straży gminnych (miejskich) zatrudnionych na stanowiskach strażniczych.

Odesłanie do ustawy o pracownikach samorządowych

Zgodnie z art. 32 ustawy o strażach gminnych w sprawach dotyczących strażników, a nieuregulowanych w ww. ustawie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Z kolei ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, wykonywanie zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

„Rozwiązanie takie należy uznać za racjonalne oraz zasadne, albowiem różnorodność możliwych zajęć zarobkowych, które potencjalnie mogliby podejmować strażnicy gminni (miejscy), jak również podmiotów, na rzecz których mieliby świadczyć pracę wymaga każdorazowo wnikliwej oceny właściwego przełożonego. Musi on ustalić jaki będzie miało wpływ wykonywanie zajęcia zarobkowego na pracę strażnika, a zwłaszcza czy nie zakłóci wykonywanych przez niego obowiązków oraz nie podważy zaufania do jego bezstronności” – wyjaśnił Wasik.

Nie będzie korzystnej dla strażników miejskich nowelizacji

Odnosząc się do propozycji wprowadzenia przepisu zobowiązującego komendanta straży gminnej (miejskiej) do przedstawiania pisemnego uzasadnienia powodów nieudzielenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez strażnika Wąsik wyjaśnił, że wskazane rozstrzygnięcie nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kpa, a jedynie aktem wewnętrznym wynikającym z podległości służbowej. W tym przypadku nie przysługuje środek odwoławczy do wyższego przełożonego oraz skarga do sądu administracyjnego.

„Mając powyższe na uwadze oraz zważywszy na to, że do tej pory nie wpłynęły sygnały wskazujące na konieczność zmiany przepisów dotyczących podejmowania dodatkowej pracy przez strażników gminnych (miejskich), a praktyka stosowania dotychczasowych uregulowań normujących kwestie podejmowania innego zajęcia zarobkowego przez ww. osoby nie ujawniła trudności i problemów, brak jest podstaw do zmiany obowiązującego stanu prawnego w przedmiotowej materii” – napisał wiceminister.

art. 31- art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795, z późn. zm.)