Prawo do dodatkowego urlopu pracownika socjalnego w kontekście urlopu wychowawczego i bezpłatnego

Dodatkowy urlopu wypoczynkowy. We wrześniu 2021 r. pracownica socjalna wróci z urlopu wychowawczego po 2,5-letniej nieobecności. Czy prawo do dodatkowego urlopu otrzyma dopiero za 3 lata? Czy urlop bezpłatny i opieka nad zdrowym dzieckiem z art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy mają wpływ na prawo do urlopu dodatkowego?

Okres przedawnienia zaległego urlopu wypoczynkowego

Przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego. Do 30 września pracownicy mają czas na wykorzystanie zaległego urlopu. Czy data ta obejmuje tylko urlop za ubiegły rok, czy dotyczy również urlopu za lata wcześniejsze, który nie uległ przedawnieniu? Czy w dalszym ciągu obowiązują przepisy dotyczące możliwości wysłania pracownika na „przymusowy” zaległy urlop? Jak wygląda kwestia przedawnienia? Czy zaległy urlop po 3 latach traci swoją ważność zawsze z końcem września, czy z końcem roku kalendarzowego?

Działalność stołówek szkolnych a VAT

Opodatkowanie VAT opłat za posiłki wydawane przez stołówki szkolne długo budziło wątpliwości. W ich ocenie różniły się jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe, sądy administracyjne, a także regionalne izby obrachunkowe. Zasady ich rozliczania zależały od przyjęcia jednej z rozbieżnych interpretacji i były różne w różnych regionach kraju. By zapobiec istniejącym rozbieżnościom, w czerwcu 2020 r. Minister Finansów zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej, w której zaprezentował korzystną dla samorządów i zgodną ze stanowiskiem sądów administracyjnych interpretację. Jak się jednak okazało, nie rozwiało to wszystkich wątpliwości jednostek.

Działalność związana ze sportem zwolniona z VAT

Czy klub sportowy działający w formie spółki akcyjnej, której głównym celem działalności jest realizacja zadań miasta z zakresu krzewienia i popularyzacji kultury fizycznej i sportu, będzie mógł zastosować zwolnienie przedmiotowe z VAT?

Czy udzielenie gwarancji zapłaty wykonawcy wymaga zgody rady gminy?

Wykonawca robót budowlanych wezwał gminę - na podstawie art. 649 Kodeksu cywilnego - do udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane objęte umową. Czy udzielenie przez gminę gwarancji zapłaty wykonawcy wymaga zgody rady gminy? Czy udzielenie takiej gwarancji wykonawcy wymaga odrębnych upoważnień w uchwale budżetowej? Koszty udzielenia gwarancji zostały zabezpieczone w budżecie.

Projekt budżetu na 2022 rok przyjęty przez rząd

Budżet 2022 - Rada Ministrów przyjęła projekt. Zakłada on, że dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł a wydatki - 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Podwyżka dla policji, straży pożarnej i granicznej 2022

Podwyżka dla policji, straży pożarnej i granicznej od 1 stycznia 2022. Ile wyniesie?

Twórca na etacie a koszty uzyskania przychodów

Nie ma przeszkód, aby w ramach stosunku pracy lub innego pokrewnego stosować, obok „zwykłych” kosztów pracowniczych, także tzw. koszty autorskie wynoszące 50% przychodu. Zdarza się to szczególnie często w instytucjach kultury. Jednak aby to było możliwe, trzeba spełnić warunki wskazywane zarówno przez fiskusa, jak i orzecznictwo sądowe.

Podejrzenie nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego podstawą do kontroli pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych. Czynności kontrolne podejmuje przede wszystkim w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwego korzystania z absencji pracownika.

Rada gminy jest właściwa do przekazywania petycji innym organom

Organem uprawnionym do kwalifikacji petycji i przekazania jej organowi właściwemu do rozpatrzenia jest rada gminy. Przysługujących jej w tym zakresie kompetencji nie może scedować na inne podmioty - np. na przewodniczącego rady gminy.

Obowiązek stosowania oznaczenia TP

Czy należy oznaczać symbolem TP fakturę wystawioną na czynsz za stację uzdatniania wody dla spółki gminnej pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Z. sp. z o.o.?

Jak zaklasyfikować wydatki gminy na nagrodę za wskazanie sprawcy dewastacji mienia

Gmina planuje ująć w planie finansowym wydatek na nagrodę za wskazanie sprawcy dewastacji mienia komunalnego. Czy tego typu wydatek jest zgodny z klasyfikacją wydatków budżetowych i nie będzie stanowił przekroczenia dyscypliny finansów publicznych?

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

Protest ratowników i środowisk medycznych

Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.