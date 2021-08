Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

Zarobki parlamentarzystów w UE

Wśród europejskich posłów najwyższe wynagrodzenia dostają włoscy parlamentarzyści, którzy zarabiają ok. 11 tys. euro miesięcznie brutto. Zbliżone wynagrodzenia otrzymują parlamentarzyści w Niemczech - lekko ponad 10 tys. euro miesięcznie brutto. We Francji z kolei posłowie dostają ponad 7 tys. euro miesięcznie brutto. Za to posłowie w Hiszpanii i Portugalii dostają w ciągu roku aż po 14 wypłat.

Włochy - zarobki parlamentarzystów

Zarobki włoskich parlamentarzystów, zarówno deputowanych, jak i senatorów uważane są za najwyższe na świecie. Włoska prasa odnotowała pod koniec zeszłego roku, że potwierdzają tę tezę także analizy przeprowadzone przez ekspertów z UE, którzy przyjrzeli się pensjom w różnych krajach, również poza Unią.

Obecnie średnie roczne zarobki parlamentarne, jak wynika z oficjalnego raportu, wynoszą 140 tysięcy euro, czyli około 11 tys. euro miesięcznie brutto (ok. 49,5 tys złotych).

Jak odnotowano w raporcie ogłoszonym w Brukseli, członkowie parlamentu Włoch otrzymują rocznie o 40 tys. euro więcej niż parlamentarzyści w Niemczech i o 56 tys. euro więcej niż we Francji. Pensje te są wyższe o 35 tys. euro niż uposażenie w Kongresie w USA i wynoszą dwa razy więcej niż w brytyjskim parlamencie.

Niemcy - ile zarabiają parlamentarzyści?

W Niemczech dieta parlamentarna podlegająca opodatkowaniu wynosi 10 012 euro (45,6 tys. złotych) miesięcznie. Na inne wydatki, takie jak biuro we własnym okręgu wyborczym, ale także na podróże lub literaturę fachową, istnieje zryczałtowany dodatek w wysokości 4418 euro (20,1 tys. złotych) w formie nieopodatkowanych pieniędzy.

Na opłacenie współpracowników posła przeznacza się 22 436 euro miesięcznie (102,3 tys. złotych). Rozliczenia dokonywane są bezpośrednio przez administrację Bundestagu. Krewni, małżonkowie, teściowie i byli partnerzy życiowi nie mogą być zatrudniani z tej puli.

Każdy niemiecki poseł ma do dyspozycji rocznie do 12 000 euro (54,7 tys. złotych) na materiały biurowe, koszty telefonów, opłat pocztowych itp. dla biur w Berlinie i w okręgu wyborczym. W celu wykorzystania tego budżetu należy jednak przedłożyć dokumenty uzupełniające.

Posłowie otrzymują w Berlinie biuro o powierzchni 54 metrów kwadratowych, w pełni wyposażone. Pojazdy służbowe Bundestagu mogą być bezpłatnie użytkowane na terenie miasta Berlina.

Francja - zarobki deputowanego i senatora

We Francji od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie brutto deputowanego i senatora wynosi 7 239,91 euro (33,1 tys. zł). Wynagrodzenie to składa się z bazy 5623,23 euro (25,7 tys. zł), dodatku mieszkaniowego 168,70 euro (770 zł) i dodatku urzędowego: 1447,98 euro (6,6 tys. zł) brutto miesięcznie.

Aby pokryć różne wydatki związane z wykonywaniem mandatu, które nie są bezpośrednio pokrywane przez Zgromadzenie Narodowe, deputowani otrzymują zaliczkę na wydatki związane z mandatem, której miesięczna kwota wynosi 5 373 euro (24 554 zł). Wydatki są wymienione w wykazie zatwierdzonych wydatków i podlegają kontroli Rzecznika ds. Etyki Zgromadzenia Narodowego.

Posłowie i senatorowie mają również do dyspozycji 10 581 euro brutto miesięcznie w formie pożyczki na wynagrodzenie swoich pracowników, bezpłatny dostęp do całej sieci transportu SNCF w I klasie. W ich okręgu wyborczym przysługuje również zwrot kosztów związanych z pięcioma liniami komórkowymi do stacjonarnych instalacji telefonicznych i internetowych. Posłowie mogą łączyć te dodatkowe dochody z zasiłkiem podstawowym tylko do limitu półtorakrotności tego ostatniego. Łącznie mogą więc otrzymać dodatkowo 2811,62 euro (12,9 tys. zł) na swoje funkcje lokalne.

Hiszpania - zarobki posłów

W Hiszpanii członkowie liczącego 350 posłów Kongresu Deputowanych zarabiają od 55,8 tys. euro do 230,9 tys. euro brutto rocznie, czyli odpowiednio 255 tys. i 1,05 mln złotych. Środki te otrzymują w ramach 14 miesięcznych wypłat (z dodatkowymi wypłatami w czerwcu i listopadzie), które uwzględniają tzw. kwotę bazową oraz różnego rodzaju wydatki związane z pełnionymi w izbie funkcjami, liczbą wypracowanych lat, dietą za transport, etc.

Hiszpania - zarobki senatorów

Z kolei członkowie Senatu, izby wyższej hiszpańskiego parlamentu, zarabiają średnio w roku 90 tys. euro brutto, czyli 411,3 tys. złotych. W sumie w Senacie zasiada 265 osób.

Portugalia - ile zarabiają deputowani?

W Portugalii 230 deputowanych jednoizbowego parlamentu, tzw. Zgromadzenia Republiki pobiera średnio w roku 77 tys. euro brutto wypłacanych w ramach 14 miesięcznych wypłat (z dodatkowymi wypłatami w czerwcu i listopadzie). Stanowi to równowartość około 351 tys. złotych