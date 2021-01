Podatek od deszczu 2021. Czym jest i ile wynosi opłata?

Podatek od deszczu o co chodzi?

Wiele osób zastanawia się co to za podatek od deszczu, kto i dlaczego musi go płacić.

Taki podatek obowiązuje w Polsce od 2018 roku i wynika z ustawy o Prawie wodnym. Tzw. podatek od deszczu to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.





Opłaty nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

Podatku od deszczu nie płacą kościoły i inne związki wyznaniowe.

Jak obliczyć podatek od deszczu?

Wysokość podatku od deszczu zależy od wielkości powierzchni zabudowanej. Jak wyliczyć podatek od deszczu? Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w [m2] wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Podatek od deszczu ile wynosi?

Jeżeli na działce jest urządzenie do retencjonowania wody o pojemności powyżej 30 proc. z odpływu rocznego z danej powierzchni, opłata wynosi 5 gr za 1m2. Jeśli nie - podatek od deszczu wynosi 50 gr za 1m2.

Podatek od deszczu podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)