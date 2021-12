Jak rozliczyć VAT od serwera zakupionego do kopania kryptowalut

Podatnik KPiR + VAT kupił w Czechach serwer danych (koparka kryptowalut) za 400.000,00 PLN. Faktura bez VAT, obaj podatnicy mają VAT UE. Urządzenie ma służyć do "kopania" kryptowalut. Czy zakup należy rozliczyć jako WNT i naliczyć VAT należny bez rozliczania/odliczania VAT-u naliczonego? Jaka będzie wartość środka trwałego, czy powiększyć wartość o nieodliczony VAT (vat nie był płacony)?

VAT na serwery do kryptowalut

ODPOWIEDŹ

Jeżeli po spełnieniu określonych warunków, a w szczególności jeżeli w efekcie zakupu nabyty serwer danych ma zostać przemieszczony z Czech do Polski, w związku ze wskazanym zakupem podatnik obowiązany jest rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Aby doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów konieczne jest co do zasady aby:

1) doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (zob. art. 9 ust. 1 ustawy o VAT), oraz

2) stronami transakcji byli podatnicy (zob. art. 9 ust. 2 ustawy o VAT),

3) nie miało zastosowania żadne z określonych przepisami art. 10 ustawy o VAT wyłączeń występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Jeżeli warunki te są w przedstawionej sytuacji spełnione (w szczególności jeżeli w efekcie zakupu nabyty serwer danych ma zostać przemieszczony z Czech do Polski, ewentualnie do jeszcze innego państwa członkowskiego), w związku ze wskazanym zakupem podatnik obowiązany jest rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Przy czym w związku z tym, że przedmiotowego serwera podatnik nie będzie wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych (ani innych dających prawo do odliczenia), podatku należnego z tytułu tego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik nie będzie uprawniony odliczyć jako podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 i 8 ustawy o VAT).

Wskazać jednocześnie pragnę, że z początkiem 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym, w tym do ustawy o PIT, dodane zostały przepisy kompleksowo regulujące kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi (czyli tzw. kryptowalutami).

Z przepisów tych wynika, że na gruncie ustawy o PIT przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowią przychody z kapitałów pieniężnych (zob. art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT). Co do zasady, jest tak również, jeżeli podatnik osiąga te przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątek od tej zasady dotyczy jedynie podatników prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (np. podatników prowadzących giełdy walut wirtualnych czy kantory walut wirtualnych), u których przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowić będą jednak przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 17 ust. 1g ustawy o PIT).

W mojej ocenie działalność polegająca na wydobywaniu kryptowalut nie mieści się w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważam zatem, że uzyskiwane przez podatnika przychody ze sprzedaży „wykopanych” kryptowalut stanowią dla niego przychody z kapitałów pieniężnych, a nie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji według mnie przedmiotowy serwer danych nie stanowi dla podatnika środka trwałych, gdyż nie stanowi składnika majątku wykorzystywanego przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą ani oddanego do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT (zob. art. 22a ust. 1 ustawy o PIT).

Uważam zatem, że przedmiotowy serwer danych nie może zostać zaliczony przez podatnika do środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej. W grę wchodzi jedynie uznanie kosztu jego zakupu za koszt uzyskania przychodów z obrotu walutami wirtualnymi (zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 lipca 2020 r. - I SA/Łd 285/20). Zastrzec jednak należy, że nie jest to kwestia oczywista (organy podatkowe jak na razie się na to nie zgadzają - zob. przykładowo interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 grudnia 2020 r. – sygn. 0115-KDIT1.4011.735.2020.1.MR oraz z dnia 6 września 2021 r. – sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.539.2021.2.AP).

Tym niemniej na marginesie wskazać pragnę, że gdyby odrzucić to stanowisko i dopuścić uznanie przedmiotowego serwera danych jako środka trwałego w prowadzonej działalności gospodarczej, niepodlegający odliczeniu VAT z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia powiększyłby jego wartość początkową jako środka trwałego. Wynika to z art. 22g ust. 3 ustawy o VAT, który nakazuje pomniejszać wartość początkową nabywanych środków trwałych o podatek od towarów i usług, jednak z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna:

- art. 86 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685)

Tomasz Krywan

