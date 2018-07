Jak gwarantowane są prawa wyborcze niepełnosprawnych

Kodeks wyborczy zawiera wiele przepisów, których zadaniem jest ułatwienie udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym. Są to m.in. głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, obowiązek dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych czy nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.