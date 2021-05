Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

Maj miesiącem audytu wewnętrznego

Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym. Ministerstwo Finansów przygotowało związane z tym wydarzenia.

Audyt wewnętrzny to narzędzie, które pomaga w nowoczesnym zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych. Audytorzy na co dzień wspierają ministrów i kierowników jednostek w realizacji celów oraz zadań, świadczą usługi zapewniające i doradcze.

Z okazji międzynarodowego miesiąca świadomości o audycie wewnętrznym dziękuję audytorom wewnętrznym za zaangażowanie i profesjonalizm oraz życzę, aby ich trud i przede wszystkim rola, jaką odgrywają dla finansów publicznych, były właściwie postrzegane – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Co to audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to istotny element systemu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. W systemie prawnym funkcjonuje od prawie 20 lat, w tym czasie jego kształt zmieniał się kilkukrotnie. Początkowo audyt wewnętrzny badał głównie zgodność funkcjonowania jednostki z przepisami prawa oraz weryfikował prawidłowość wykonania przez nią zadań. Kolejne zmiany prawne dostosowywały go do światowych trendów i ewoluowały w kierunku audytu efektywnościowego.

Obecnie audyt koncentruje się na systematycznej i niezależnej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz na doradztwie. Priorytetem jest weryfikacja działań jednostki i wspieranie kierownika w realizacji celów i zadań. Audyt dostarcza mu, oprócz ustaleń, gotowe wnioski i propozycje rozwiązań, co przekłada się na racjonalizację działań i usprawnienie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.

Program Ministerstwa Finansów – weź udział w webinariach

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który koordynuje audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, włącza się w propagowanie audytu wewnętrznego w Polsce, pod hasłem „Maj miesiącem audytu wewnętrznego!”

Ministerstwo Finansów, we współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, zorganizowało cykl webinariów w ramach Progr@mu Wiedza i umiejętności = kompetencje. Tematem przewodnim są „Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego” - określone i ogłoszone jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Przedsięwzięcia w ramach „Progr@mu Wiedza i umiejętności = kompetencje” służą edukacji i podkreśleniu wagi audytu wewnętrznego. Chodzi o wyraźne zasygnalizowanie, że bez względu na charakter działalności jednostki sektora finansów publicznych, niezależny, obiektywny i efektywny audyt wewnętrzny jest wartościowy i wspiera kierownika w realizacji celów oraz usprawnia zarządzanie jednostką.

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń i aktywnego korzystania z webinariów.

Audyt - korzyści

Szerzenie wiedzy o audycie wewnętrznym i docenienie jego osiągnięć leży w interesie wszystkich obywateli. Informowanie czym jest audyt i jakie zadania mają audytorzy, przekłada się na lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie wyników ich pracy, a tym samym usprawnianie funkcjonowania jednostek.

Aby w pełni docenić wartość audytu wewnętrznego, trzeba dobrze poznać to narzędzie zarządzania i nauczyć się z niego skutecznie korzystać. Im bardziej kierownicy i społeczeństwo są świadomi pracy audytorów i ich zadań, tym bardziej wzrasta liczba osób zainteresowanych ich działalnością. Dzięki temu kierownicy we współpracy z audytorami mogą sprawniej poszukiwać rozwiązań, które podnoszą skuteczność, efektywność i gospodarność działania jednostki sektora finansów publicznych.