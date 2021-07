Gmina nie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej

Czy należy naliczyć opłatę prolongacyjną w okresie stanu pandemii, jeśli gmina nie podjęła uchwały o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

Podatnik złożył do wójta wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tytułu naliczonego podatku rolnego i podatku od nieruchomości na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 jako pomoc de minimis, powołując się na trudną sytuację finansową. We wniosku wskazał, że wnosi o zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w związku z pandemią COVID-19. Jeśli możliwe jest nienaliczenie opłaty prolongacyjnej, to na jaką podstawę prawną należy powołać się w decyzji o rozłożeniu na raty odnośnie do odstąpienia od ustalenia opłaty prolongacyjnej?

Odpowiedź: Tak. W przedstawionym stanie faktycznym należy naliczyć opłatę prolongacyjną. Nie ma podstawy prawnej, która umożliwiałaby odstąpienie od naliczenia opłaty prolongacyjnej w sytuacji, w której - jak wynika z treści zapytania - rada gminy stosowną uchwałą wprowadziła opłatę prolongacyjną i odrębną uchwałą nie dokonała jej uchylenia. Uchylenie przez radę gminy własnej uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej - np. ze względu na stan pandemii COVID-19 - spowodowałoby jej wycofanie z obiegu prawnego, co w praktyce oznaczałoby formalne odstąpienie od obowiązku naliczania tej opłaty w decyzjach w sprawie podatku należnego gminie. Co do zasady w każdym przypadku, w którym uchwała rady gminy dotycząca opłaty prolongacyjnej stanowi obowiązujący akt prawa miejscowego - ustalenie w decyzji opłaty prolongacyjnej jest obligatoryjne. Co prawda ustawodawca dopuszcza odstępstwo od zasady generalnej, wskazując, że opłaty prolongacyjnej nie ustala się w sytuacji, gdy przyczyną wydania danej decyzji były albo klęska żywiołowa, albo wypadek losowy. Jednak ustalenie zasadności zastosowania przesłanek uprawniających do odstąpienia od naliczenia opłaty prolongacyjny powinno być poddane indywidualnej sytuacji podatnika, którego decyzja ma dotyczyć.

