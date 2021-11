Wyższe zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym już niedługo.

Senatorowie zgłosili w czwartek poprawki do ustawy zwiększającej zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. W związku z tym ustawa zostanie ponownie rozpatrzona przez senacką komisję infrastruktury.

Prace nad przygotowaną przez rząd ustawą prowadzono w trybie pilnym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Ma to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

We wtorek Komisja Infrastruktury zaproponowała jedną poprawkę doprecyzowującą zapisy mówiące, kiedy świadczenie teleinformatyczne nie przysługuje.

Podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego Senatu sprawozdawca komisji Jan Hamerski (PiS) zapowiedział złożenie kolejnej poprawki. Propozycje zmian zgłosił też Ryszard Świlski (KO), który podczas posiedzenia komisji miał wątpliwości co do szybkiego tempa procedowania ustawy.

Ustawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Głosowanie ma się odbyć na bieżącym posiedzeniu Senatu.

Fundusz Cyberbezpieczeństwa

Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł).

Dodatek do wynagrodzenia

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, przysługiwać będzie osobom realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł). (PAP)

autorka: Karolina Mózgowiec