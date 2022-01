Większe środki PFRON dla niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ

W 2022 r. kwota dofinansowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej została podniesiona do poziomu 27 500 zł, co stanowi wzrost o 2 500 zł w stosunku do 2021 r.

2022 r. to większe wydatki PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. PFRON dla niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ Przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, w roku bieżącym i latach następnych. Zwiększone środki będą wsparciem dla prowadzących WTZ oraz ZAZ, aby bezpiecznie realizować misję aktywizowania osób niepełnosprawnych, szczególnie w tak trudnym czasie pandemii - podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON. PFRON dla niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ - zakłady aktywności zawodowej Nowe rozporządzenie stanowi podstawę do kolejnego zwiększenia przez Fundusz kwoty dofinansowania zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej. Od roku 2022 kwota ta zostaje podniesiona do poziomu 27 500 zł, co stanowi wzrost o 2 500 zł w stosunku do roku ubiegłego. PFRON dla niepełnosprawnych w WTZ i ZAZ - warsztaty terapii zajęciowej Kwota dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2022 r., i w latach następnych, zostaje podniesiona, w porównaniu z rokiem 2021, o 2400 zł i wyniesie 24 096 zł. opracował Tomasz Król Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym