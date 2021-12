Do 31 stycznia 2022 r. nowe sprawozdanie w zamówieniach publicznych

Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. Chodzi o dwa okresy: do końca 2025 r. i do końca 2030 r. Pierwsze sprawozdanie o sposobie wykonaniu tego obowiązku trzeba złożyć do 31 stycznia 2022 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), wdrażającej. m.in. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, zostały nałożone nowe obowiązki na wszystkie podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetargi na pojazdy niskoemisyjne i zeroemisyjne - obowiązek rozliczany do 2025 r. i do 2030 r. Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi, w dwóch okresach: do końca 2025 r. i do końca 2030 r. Obowiązek ten, zgodnie z art. 68b ustawy, odnosi się do zamówień publicznych: wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące zakupu, leasingu, wynajmu lub dzierżawy z opcją zakupu pojazdów samochodowych;

wartości równej lub przekraczającej progi unijne dotyczące świadczenia usług w zakresie: publicznego transportu drogowego, specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularnego transportu osób, transportu i doręczania przesyłek pocztowych lub paczek, wywozu odpadów wg poniższych kodów CPV: 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego, 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, 60140000-1 Nieregularny transport osób, 90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 60160000-7 Drogowy transport przesyłek pocztowych, 60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek, 64121100-1 Usługi doręczania przesyłek pocztowych, 64121200-2 Usługi doręczania paczek; w zakresie publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 PE i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Przetargi na pojazdy niskoemisyjne i zeroemisyjne - nowe sprawozdanie składane do 31 stycznia 2022 r. Wprowadzony został także wymóg sprawozdawczy, aby do dnia 31 stycznia każdego roku, zamawiający przekazywali ministrowi właściwemu do spraw transportu informację za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazdów objętych ww. zamówieniami, w tym o pojazdach elektrycznych, pojazdach napędzanych wodorem oraz pojazdach napędzanych innymi paliwami alternatywnymi. Pierwsza informacja (zgodnie z art. 16 ustawy) ma być przekazana do dnia 31 stycznia 2022 r. i obejmować dane za okres od dnia 2 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r Przetargi na pojazdy niskoemisyjne i zeroemisyjne - dedykowana stronę www Z uwagi na wyjątkowo krótki czas pomiędzy publikacją ustawy a terminem na złożenie pierwszego sprawozdania, została stworzona zakładka na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, Czyste Pojazdy (http://www.gov.pl/infrastruktura/czyste-pojazdy), na której zamieszczone zostały wszelkie istotne informacje oraz wzór tabeli sprawozdawczej. Więcej informacji uzyskać można w Departamencie Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury (tel. 22 630 15 60, e-mail: czystepojazdy@mi.gov.pl).