Zawarcie umowy o pracę 2018 r.

Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli dwóch stron: pracodawcy i pracownika. Co do zasady umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie (jeśli umowa została zawarta ustnie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy pracodawca powinien potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków).