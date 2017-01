Zmiany PIT 2017 r.

ZMIANA LIMITU ZOBOWIĄZUJĄCEGO DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

PODWYŻSZENIE LIMITU DLA OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Zwiększono też limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

reklama reklama

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Doprecyzowano katalog dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, które (co do zasady) podlegają opodatkowaniu w Polsce. Za dochody te (przychody) uznaje się dochody (przychody) uzyskane m.in. z:

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym poprzez położony na jej terytorium zagraniczny zakład;

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości. Wartość tych aktywów ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania;

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Do tych dochodów (przychodów) zalicza się dochody (przychody) wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie zostały one zakwalifikowane do pozostałych dochodów (przychodów) wymienionych w katalogu dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

ZMIANA DEFINICJI SPÓŁKI NIEBĘDĄCEJ OSOBĄ PRAWNĄ

Od 1 stycznia 2017 r. ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę inna niż spółka określona w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych a zatem spółkę inną niż:

spółka posiadająca osobowość prawną, w tym także spółka zawiązana na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

spółka kapitałowa w organizacji,

spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

spółka niemająca osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD OPODATKOWANIA TRANSAKCJI WNIESIENIA WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH DO SPÓŁEK I SPÓŁDZIELNI

Zmienione zostały zasady ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni, określone w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Doprecyzowano również momentu uzyskania tych przychodów. Odpowiednio do zmian w zakresie przychodów związanych z wnoszeniem wkładów do spółek i spółdzielni modyfikacji uległy również przepisy dotyczące sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów.

Równocześnie do ustawy wprowadzono zapis stanowiący, że przychodu nie ustala się, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.

ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRZETWORZONYCH W SPOSÓB INNY NIŻ PRZEMYSŁOWY PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH POCHODZĄCYCH Z WŁASNEJ UPRAWY, HODOWLI LUB CHOWU

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, za przychody z innych źródeł uważa się przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

Sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym w ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz tych podmiotów, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. W porównaniu z poprzednim stanem prawnym, podatnikom umożliwiono zatrudnianie innych osób przy wykonywaniu niektórych rodzajów działalności bez utraty preferencji podatkowych wynikających z uznawania przychodów, za przychody z innych źródeł. Sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:

w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu;

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zniesiono ograniczenia co do miejsca prowadzenia sprzedaży – obecnie może ona być prowadzona również w budynkach lub w ich częściach.

Jest prowadzona ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, odrębnie za każdy rok podatkowy zawierając co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów, w której dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży. Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Zrezygnowano zatem z ograniczenia polegającego na tym, że podatnik nie mógł uzyskiwać innych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zastąpiono je wymaganiem aby ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Przychody do kwoty 20.000 zł rocznie uzyskane z prowadzonej w opisanych wyżej warunkach sprzedaży produktów w nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy czym zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uzyskany w roku podatkowym przychód ponad ww. limit, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

ZMIANY W ZAKRESIE KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Doprecyzowano zasady korekty przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku otrzymania faktury korygującej po likwidacji działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną (art. 14 ust. 1p oraz art. 22 ust. 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

NOWE ZWOLNIENIE OD PODATKU

Do ustawy wprowadzono zwolnienie z opodatkowania jednorazowego świadczenia otrzymanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).

ZMIANY W ZWOLNIENIACH DLA KRWIODAWCÓW

Modyfikacji uległa treść przepisu regulującego zwolnienie od podatku przychodów uzyskiwanych przez krwiodawców. Do tej pory zwolnieniu podlegały przychody uzyskane ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników. Obecnie zwolnieniu podlegają przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Odpowiednio do zmian w treści tego przepisu zmodyfikowano również zapis umożliwiający odliczanie od dochodu darowizn na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Od dochodu będzie można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

OGRANICZENIE ZWOLNIENIA PRZYCHODÓW UZYSKANYCH Z DOTACJI

Dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego nadal będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania. Zakres tego zwolnienia został jednak ograniczony. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

WYŁĄCZENIE Z KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Zmiany w powyższym zakresie związane są z obowiązkiem przeprowadzania przez przedsiębiorców transakcji zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą dokonali transakcji z naruszeniem ww. przepisu, to do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zaliczyć kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku jednak gdy zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu wartość takiej transakcji lub jej część zobowiązani są w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego do

zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo

w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenia przychodów.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio również w przypadku:

nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

dokonania płatności:

po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie o podatku tonażowym

– z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

DOPRECYZOWANIE POJĘCIA UNICESTWIENIA UDZIAŁÓW (AKCJI)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany został art. 24 ust. 8e, w którym doprecyzowano, że unicestwienie udziałów (akcji), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 oraz ust. 8 pkt 3 obejmuje również zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji).

ZMIANY DOTYCZĄCE TRANSAKCJI WYMIANY UDZIAŁÓW

Art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje preferencyjne zasady ustalania przychodów z tzw. transakcji wymiany udziałów. Od dnia 1 stycznia 2017 r. preferencje te zostały ograniczone. Zasady wynikające z tego przepisu nie będą miały zastosowania w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Równocześnie do ustawy wprowadzono domniemanie, że jeżeli wymiana udziałów nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.