Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym - zmiany

Zakres zmian: W dniu 25 lipca 2017 r. ogłoszono zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1426). Zasadniczo wprowadzone zmiany dotyczą dostosowania sposobu składania sprawozdań drogą elektroniczną do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz jego uproszczenia. Zgodnie z nowymi regulacjami dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek:

dysponujący podpisem elektronicznym - sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji "TrezorBZ", udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kopie sprawozdań, przechowując na informatycznych nośnikach danych,

niedysponujący podpisem elektronicznym - sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji "TrezorBZ", udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Sprawozdania w formie elektronicznej należy przekazywać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów. Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie będzie możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i przekazać w sposób określony w tym komunikacie. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.

Oprócz zmiany zasad składania sprawozdań, rozporządzenie wprowadza także nowy wzór formularza dla sprawozdania Rb-BZ1 "Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym". W nowym formularzu:

doprecyzowano opis kolumn nr 7, 13, 19, w których wykazywane dane mają dotyczyć współfinansowania projektów z udziałem środków UE,

dodano nowe kolumny 5a, 11a oraz 17a, w których mają być wykazywane dane dotyczące wydatków majątkowych budżetu państwa, oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą paragrafu "0", "3" i "4".

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Zmiany rozporządzenia weszły w życie z mocą wsteczną od 15 lipca 2017 r. i po raz pierwszy mają zastosowanie do sporządzania i przekazywania sprawozdań za pierwsze półrocze 2017 r., z tym że nowo dodane kolumny 5a, 11a oraz 17a do wzoru formularza sprawozdania Rb-BZ1 należy wypełnić po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.

