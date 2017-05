Związki międzygminne mają obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe

Sprawa rozstrzygnięta wyrokiem z 02 lutego 2017 r. I SA/Gl 918/16 dotyczyła interpretacji indywidualnej. Występując o interpretację międzygminny związek komunalny podał, że prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (ufp) oraz innych regulacji szczegółowych dotyczących sektora finansów publicznych, co w konsekwencji oznacza, że nie sporządza sprawozdania finansowego, którego treść, zasady oraz cel sporządzania odpowiadałby sprawozdaniu finansowemu przewidzianemu przepisami ustawy o rachunkowości.

Na tym tle związek komunalny dążył do potwierdzenia, że nie obejmuje go obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), złożenia do właściwego urzędu skarbowego sporządzanego sprawozdania finansowego.

Wnioskodawca stwierdził, że zakres i treść sprawozdania finansowego sporządzanego zarówno przez jednostkę samorządu terytorialnego jak i związek komunalny różni się od zakresu i treści sprawozdań podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości. W praktyce przedłożone sprawozdanie związku nie daje naczelnikowi urzędu skarbowego informacji przydatnych z punktu widzenia pełnionych przez organ funkcji. Na powyższe wskazuje art. 40 ust. 3 pkt 2 ufp, który jako specyfikę sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego uznaje również krąg adresatów, dla których sporządzane jest sprawozdanie. Ustawodawca nie uwzględnił organów podatkowych jako adresatów i odbiorców sprawozdań finansowych j.s.t., inaczej niż przykładowo regionalnej izby obrachunkowej. Przepisy te stanowiąc zatem lex specialis w stosunku do reżimu przewidzianego w ustawie o rachunkowości wyłączają obowiązek przedkładania sprawozdania również organom podatkowym.

Powyższe stanowisko nie zyskało aprobaty organu interpretacyjnego, który podkreślił, że ustawa o finansach publicznych nie jest podatkotwórcza w zakresie opodatkowania związku podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto updop nie odwołuje się bezpośrednio do ustawy o rachunkowości, mówi wyłącznie o prowadzeniu ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, tym samym ustawodawca, mając na uwadze "odmienność" i "specyfikę" podmiotów objętych zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tak kształtuje przepis prawny, aby adekwatny był do prowadzonej działalności.

Rozpatrując skargę związku komunalnego WSA w Gliwicach przyjął, że pogląd wyrażony w interpretacji jest prawidłowy.

Jak zauważył sąd, jednostki sektora finansów publicznych nie sporządzają sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, natomiast zobowiązane są one sporządzać sprawozdanie finansowe według przepisów rozporządzenia MF z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei zgodnie z 27 ust. 2 updop podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Zdaniem WSA w Gliwicach, z literalnej wykładni przepisu wynika zatem, że podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazywać go do urzędu skarbowego. Składa się je w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zasadnie zatem uznano w zaskarżonej interpretacji, że jeżeli skarżący związek sporządza sprawozdanie finansowe, to jest on w myśl powołanego wyżej art. 27 ust. 2 updop zobowiązany do przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, jeżeli zaś sprawozdanie to podlega badaniu, to należy wraz ze sprawozdaniem złożyć opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Związek komunalny zobowiązany jest do stosowania ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem między innymi rozdziału tej ustawy dotyczącego sprawozdań finansowych, i w tym zakresie stosuje on powołane wyżej rozporządzenie, zgodnie z którym sporządza sprawozdanie finansowe. Art. 27 ust. 2 updop nie specyfikuje jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie finansowe, a zatem podatnik, który jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne, ma obowiązek przekazywać do urzędu skarbowego również inne dokumenty – w tym także sprawozdanie finansowe.

Jak wskazano w uzasadnieniu omawianego wyroku, nie można także zgodzić się z argumentacją strony skarżącej, że jeżeli ustawodawca w ustawie o finansach publicznych (art. 40 ust. 3 pkt 5) nie wskazał w kręgu odbiorców sprawozdania finansowego urzędu skarbowego, to podmiot działający w myśl tej ustawy nie ma obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych do tego organu. W orzecznictwie sądowym podkreślano wielokrotnie, że przepisy prawa podatkowego stanowią pełną autonomiczną całość, w stosunku do której inne regulacje prawne mogą być traktowane jako przepis szczególny tylko wówczas, gdy przepisy prawa podatkowego tak stanowią (por. wyroki NSA z: 4 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1097/08, LEX nr 550073; 18 sierpnia 2009 r., sygn. akt II FSK 1303/08, LEX nr 519459). Tym samym stwierdzić należy, że ustawa o finansach publicznych nie wyłączyła obowiązku przedkładania sprawozdania organom podatkowym, o którym stanowi art. 27 ust. 2 updop, poprzez nie umieszczenie w kręgu odbiorców sprawozdania finansowego organów podatkowych.

Reasumując: związki międzygminne są zobowiązane do składania sporządzanych rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy podatkowej.

