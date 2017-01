Zmiany w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości skarbowej

Zaostrzenie przepisów karno-skarbowych, w tym wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych przewiduje planowana nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego, której opracowaniem ma zająć się resort sprawiedliwości.

Idącą w tym kierunku zmianę zapowiedziano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wyjaśniono, że zmiana zawiera szereg kompleksowych rozwiązań systemowych zmierzających do sprawniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, a w konsekwencji uszczelnienia systemu podatkowego i redukcji tzw. szarej strefy.

"Szacunki dotyczące szarej strefy w Polsce w latach 2010-2015 określają jej rozmiar na około 12-14 proc. PKB, z czego działalności nielegalnej odpowiada około 1 proc. PKB. Według danych NIK w latach 2013-2015 relacja dochodów podatkowych do PKB była niższa niż w latach 2005-2012. Wskazuje to na pogorszenie się skuteczności poboru podatków i małą skuteczność organów Państwa w eliminowaniu szarej strefy" - napisano.

Dodano, że przestępczość karno-skarbowa powoduje najwyższe straty zarówno dla budżetu państwa (poprzez zmniejszenie wpływów, uzyskiwanie nienależnych zwrotów), jak również sektora prywatnego - poprzez bezpośrednie zmniejszenie dochodów oraz spadek konkurencyjności.

Poinformowano, że zaproponowane rozwiązania mają na celu redukcję szarej strefy, skupiając się głównie na wprowadzeniu zmian utrudniających możliwości uniknięcia odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zwrócono uwagę m.in. na planowane ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu oraz złożenia korekty deklaracji podatkowej, wydłużenia okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych.

"Jednym z celów zmian jest zaostrzenie polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej poprzez obostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych skutkujących uszczupleniem należności podatkowych dużej wartości, wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych, podniesienie najniższej liczby stawek dziennych możliwych do wymierzenia przy orzekaniu kary grzywny, jak również powiązanie stawek z minimalnym wynagrodzeniem oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa" - napisano.

Przewidziano również wprowadzenie nowych kategorii przestępstw - m.in. paserstwa towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, posiadania, przechowywania, przewożenia, przesyłania lub przenoszenia podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy. Spenalizowane ma być utrudnianie czynności służbowych osobom uprawnionym do kontroli urządzeń i prowadzenia gier hazardowych.

Wskazano, że szereg zmian zaproponowanych w projekcie doprecyzowuje i uaktualnia regulacje zawarte w Kodeksie karnym skarbowym do obecnych realiów społeczno-gospodarczych. Ma to nastąpić m.in. poprzez dookreślenie sposobu powiązania kwalifikacji prawnej czynu zabronionego z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Nowe przepisy mają też umożliwić szersze stosowanie instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności także w sprawach o przestępstwa skarbowe.

"Zaproponowane zmiany wpłyną pozytywnie na sektor finansów publicznych poprzez redukcję szarej strefy oraz uszczelnienia systemu podatkowego" - oceniono.

