Od umorzonego czynszu nie zapłacisz podatku

Osoby wynajmujące lokale komunalne i socjalne, które znalazły się w trudnej sytuacji i uzyskały umorzenie należności, lub ich części, nie będą musiały odprowadzać podatku z tego tytułu - taki, według wicepremiera Mateusza Morawieckiego, będzie skutek rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

"Przemawia za tym ważny interes społeczny" – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie resortu finansów przekazanym w poniedziałek PAP.

Jak podano w komunikacie, 13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia - jak czytamy - "przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego".

"Dzięki tym rozwiązaniom osoby wynajmujące lokale komunalne i socjalne, które znalazły się w trudnej sytuacji i uzyskały umorzenie należności, lub ich części, nie będą musiały odprowadzać podatku z tego tytułu. Przemawia za tym ważny interes społeczny" – tłumaczy wicepremier Morawiecki.

Przygotowywane rozwiązanie przewiduje zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego na lata 2016 i 2017. Jak zapowiedziano, opracowane zostaną też projekty rozwiązań ustawowych, które będą obowiązywać od 2018 r. "Regulacje są opracowywane we współpracy resortu finansów ze stroną samorządową. W wyniku ich wejścia w życie jednostki samorządu terytorialnego nie będą obowiązane do sporządzenia i przekazania rocznych informacji PIT- 8C w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego" - dodano w komunikacie.

W piątek Radio Zet poinformowało, że rusza akcja wystawiania 30 tysiącom warszawiaków PIT-ów z wyliczeniem podatku za umorzone długi. Rozgłośnia, powołując się na wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego, poinformowała, że stołeczny ratusz podjął taką decyzję po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Finansów. W efekcie podatek mieliby zapłacić wszyscy, którym ratusz, spółki miejskie lub urzędy dzielnicowe umorzyły niezapłacony czynsz lub mandat za brak biletu w komunikacji miejskiej.

Już tego dnia wiceminister finansów Paweł Gruza przekazał PAP, że MF chce zaniechać poboru podatku od umorzonych czynszów. (PAP)