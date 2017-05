Unikanie opodatkowania przez międzynarodowe koncerny - regulacje

Zmiana w dyrektywie odnosi się do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Tzw. hybrydowe niedopasowania występują, gdy kraje mają różne przepisy dotyczące opodatkowania niektórych dochodów lub podmiotów. Wielonarodowe korporacje wykorzystują je, by unikać płacenia podatków lub je zaniżać. Nowe przepisy mają utrudnić im ucieczkę przed podatkami z wykorzystaniem tych narzędzi do krajów poza UE. Będą dotyczyć przypadków, gdy rozbieżności są wynikiem podwójnych odliczeń, różnic w charakterystyce instrumentów finansowych, płatności i podmiotów lub różnic w przydziale płatności. Wszystko to może służyć zaniżaniu opodatkowania, jeśli firma ma oddziały, spółki zależne czy zakłady produkcyjne w wielu krajach. Wówczas opłaca jej się sztucznie przesuwać zyski do państwa, w którym nie są one w ogóle lub w sposób minimalny opodatkowane.

Będzie to uzupełnienie istniejących już w UE przepisów, które obejmują różnice w relacjach pomiędzy systemami opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

Nowe rozwiązania to kolejny krok przeciw unikaniu opodatkowania

Przepisy dotyczące struktur hybrydowych to część większego procesu zmian w prawie podatkowym, który zmierza do ograniczenia nieuczciwych praktyk podatkowych (BEPS – ang. Base Erosion and Profit Shifting). Inicjatywa dotycząca przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków wykracza poza UE i jest koordynowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Porozumienie państw członkowskich UE przewiduje, że z przepisów na razie będzie wyłączony sektor bankowy. Komisja Europejska ma przygotować raport, w którym opisze konsekwencje tego posunięcia.

Regulacje są częścią pakietu przedstawionego w październiku 2016 r. i mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Kraje członkowskie będą miały czas na przyjęcie przepisów dyrektywy do prawa krajowego do końca 2019 r. (w przypadku niektórych przepisów będzie to 2022 r.).