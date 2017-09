Poszkodowani w nawałnicach mają dłuższy termin na złożenie zeznań podatkowych

Więcej poszkodowanych skorzysta z możliwości zaniechania poboru podatku od darowizn

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników ma na celu rozszerzenie obszaru dotkniętego żywiołem, na terenie którego osoby poszkodowane, które otrzymują darowizny, będą mogły korzystać z zaniechania poboru podatku. Wynika to z wydania przez Prezesa Rady Ministrów kolejnego rozporządzenia w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, które uzupełnia wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych (rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. - Dz. U. poz. 1583).

Dzięki tej nowelizacji do zapłaty podatku od spadków i darowizn nie będą zobligowane osoby dotknięte skutkami żywiołu, który miał miejsce w sierpniu 2017 r. na terenach gmin określonych we wszystkich przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566).

reklama reklama

Zobacz: Podatki

Przedłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego z 1. do 6. miesięcy

Natomiast nowe rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego przez niektórych podatników podatku od spadków i darowizn stanowi dopełnienie w zakresie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn. Ma za zadanie ułatwienie wywiązania się z obowiązków związanych ze składaniem przez poszkodowanych zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu do składania zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych z 1 miesiąca do 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli (co do zasady) od dnia otrzymania rzeczy (w tym pieniędzy) lub praw majątkowych.

Kiedy po otrzymaniu darowizny składa się formularze podatkowe

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi przepisami podpisanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów, wszystkie osoby poszkodowane, które otrzymają lub już otrzymały (począwszy od 12 sierpnia 2017 r.) darowizny (w formie pieniężnej lub rzeczowej), bez względu na ich wartość, nie mają obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Jedyne formalności związane z zaniechaniem poboru podatku od spadków i darowizn i z otrzymaniem darowizn przez poszkodowane osoby dotyczą konieczności złożenia zgłoszenia (na druku SD-Z2), jeżeli darowizny pochodzą od osób najbliższych (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy). W pozostałych przypadkach (innych osób niż osoby najbliższe) składa się zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-3). Takie druki składa się, jeżeli wartość pojedynczej darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, tj. dla nabywcy z I grupy podatkowej - 9637 zł, z II grupy (dalsza rodzina) - 7276 zł i z III grupy (osoby obce) - 4902 zł, z uwzględnieniem kumulacji nabycia majątku od tej samej osoby w ciągu 5 lat. W przypadku, gdy darowiznę otrzymuje rodzina, kwoty te należy pomnożyć przez liczbę jej członków.