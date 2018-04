Składka na ubezpieczenie wypadkowe po 1 kwietnia 2018 r.

Tym samym, płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych1), powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustalonej dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj przeważającej działalności wg PKD.

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2018 r. wynosi 1,67%.

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości nowych stóp procentowych ustalonych od 1 kwietnia 2018 r. dla grup działalności zawiera poradnik - "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" dostępny na stronie http://www.zus.pl w zakładce "Poradniki".

1) Płatnicy, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, tj. za lata 2015 -2017