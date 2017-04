Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem rodzinnym. Na podstawie Art. 21. ustęp 1. punkt 8, świadczenia rodzinne są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość otrzymanej od państwa pomocy wynosi 1000 zł. Jak sama nazwa wskazuje, wsparcie tego rodzaju ma charakter jednorazowy.

reklama reklama

Prawo do starania się o becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunki otrzymania

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Jest to potwierdzane zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wzór takiego zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U.2010.183.1234)

Powyższego warunku nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Następnym warunkiem jest to, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1922,00 zł.

Procedura

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Zobacz również: Kadry i płace

Odmowa przyznania

Becikowe może zostać nie przyznane w przypadku gdy nie zostaną spełnione w/w warunki.

Przepisy wskazują również na to, że jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od odmownej decyzji organu można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)