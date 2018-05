RODO: Dane osobowe w ZUS-ie po 25 maja 2018 r.

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO będzie stosowane

Od 25 maja 2018 r.

reklama reklama

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Kim jest inspektor danych w ZUS i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (odo@zus.pl) lub listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o s.u.s.”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie:

przepisów innych ustaw krajowych, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego,

aktów prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009,

umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy o s.u.s. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

gromadzimy i aktualizujemy dane na kontach ubezpieczonych oraz dane dotyczące świadczeniobiorców, którym są przyznawane lub wypłacane świadczenia,

przyjmujemy i rozpatrujemy sprawy, z którymi zwracają się do nas nasi klienci,

lekarze orzecznicy ZUS i komisje lekarskie ZUS orzekają dla potrzeb ustalenia uprawnień do świadczeń z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego,

przyjmujemy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby, która jest objęta tym ubezpieczeniem; przekazujemy dane z tych zgłoszeń do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),

prowadzimy prewencję rentową,

wykonujemy zadania powierzone nam na podstawie innych ustaw z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

Zobacz serwis: Sektor publiczny

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych,

zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,

wnieść skargę do organu nadzorczego.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

osobiście w każdej naszej placówce,

elektronicznie ze swojego konta na PUE,

listownie na adres naszej placówki.

Adresy naszych placówek znajdziesz na stronie www.zus.pl.

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

Gdzie mogę sprawdzić swoje dane w ZUS?

Dostęp do swoich danych w ZUS możesz uzyskać za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Aby mieć dostęp do swoich danych na PUE ZUS wybierz jeden z czterech sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:

Zarejestruj profil na stronie www.zus.pl – wypełnij formularz elektroniczny: podaj imię i nazwisko, PESEL, adres e-mailowy i numer telefonu kontaktowego. Musisz też ustalić hasło. Potwierdź swoją tożsamość w ciągu 7 dni od rejestracji w dowolnej placówce ZUS. Zabierz ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wypełnij formularz elektroniczny: część danych uzupełnia się automatycznie. Musisz też ustalić hasło. Zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, który ma certyfikat). Wypełnij formularz elektroniczny: część danych uzupełnia się automatycznie. Musisz też ustalić hasło. Zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista na www.zus.pl). Wypełnij formularz elektroniczny: część danych uzupełnia się automatycznie. Musisz też ustalić hasło. Szczegółowe informacje o PUE ZUS znajdziesz na stronie internetowej www.zus.pl.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).