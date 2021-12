Komunikat MF z 20 grudnia 2021 r. - 8 mld zł już na kontach samorządów

20 grudnia 2021 r. MF poinformowało o przekazaniu na konta samorządów 8 mld zł. To dodatkowe pieniądze dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) podzielone algorytmem opartym na obiektywnych danych.

Wzór - zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Znany jest wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego przez DPS a VAT

Sprzedaż samochodu a VAT. Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanych przez DPS podlega opodatkowaniu VAT?

Paczki dla dzieci i karty przedpłacone dla rodziców a limit zwolnienia w PIT

Karty przedpłacone a podatek dochodowy. Czy do przekazywanych paczek należy zastosować zwolnienie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, a wartość kart opodatkować (tak samo jak wartość bonów towarowych)?

Odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w różnych systemach czasu pracy

Odbiór dnia wolnego za święto w sobotę. W grudniu 2021 r. święta Bożego Narodzenia przypadają w sobotę i niedzielę. W jaki sposób należy ustalić i rozliczyć czas pracy?

Samorządy uchwaliły budżety na 2022 r.

Kolejne samorządy przyjmują budżety na 2022 r. W większości z nich zaplanowany jest deficyt. Samorządy – mimo spadków wpływów z podatków w 2022 r. - inwestują w transport i zdrowie. Mówi się o podwyżkach cen biletów. Niekiedy pracownicy urzędów dostaną podwyżkę.

Ministerstwo Finansów polemizuje z oceną agencji ratingowej Fitch

6 grudnia 2021 r. Fitch umieścił 14 JST w Polsce na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym - przekazała agencja ratingowa. Według ekspertów gminy będą zmuszone do podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów związany z reformą Polski Ład. Ministerstwo Finansów polemizuje z oceną agencji ratingowej.

W grudniu 2022 r. drugi nabór do Programu Inwestycji Strategicznych

W grudniu 2022 r. ruszy drugi nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych. W kolejnej turze programu do samorządów powinno trafić ok. 20 mld zł. w 2022 r. rząd planuje kolejne dwa nabory do tego programu.

Dojazd wójta do pracy samochodem służbowym

Dojazd wójta do pracy samochodem służbowym. Wykorzystywanie samochodu służbowego do przejazdu z miejsca zamieszkania przez wójta gminy do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie (garażowanie nocą w miejscu zamieszkania) nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Wartość tego świadczenia nie powinna być zaliczana do przychodu ze stosunku pracy wójta gminy.

W 2022 r. nie będzie zmiany przepisów o dorabianiu przez strażników miejskich

Strażnik miejski dorabia do pensji. Nie ma podstaw do zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podejmowania przez strażników gminnych (miejskich) dodatkowych zajęć zarobkowych – poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w odpowiedzi na poselską interpelację.

Granty PPGR - nie jest darowizną przekazanie uczniowi komputera przez gminę

Czy jest darowizną przekazanie uczniowi komputera przez gminę? MF wyklucza taką interpretacją przepisów. Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienie dotyczące podnoszonej przez liczne samorządy kwestii, czy przekazanie komputerów w programie Granty PPGR podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

RIO: nauczyciel prowadzący zdalne lekcje może dostać dodatek za pracę w trudnych warunkach

Dodatek za pracę nauczyciela w trudnych warunkach - zdalne lekcje. Nauczycielom prowadzącym lekcje w formie zdalnej, którzy w ramach takiej pracy wykonują zadania w uciążliwych warunkach, przysługuje dodatek za warunki pracy – wynika z wyjaśnień RIO w Olsztynie.

Czy będzie reforma RIO w 2022 r.?

Zmiany w RIO w 2022 r. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o regionalnych izb obrachunkowych. Projekt ustawy zawiera: zwiększenie zakresu i uprawnień kontrolnych RIO, zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów izb oraz członków kolegiów, doprecyzowanie nadzoru MSWiA nad izbami.

Faktura VAT dla radnego za najem - czy w JPK_VAT stosować TP?

Czy w przypadku wystawiania faktury VAT dla radnego za najem w JPK_VAT trzeba stosować oznaczenie TP?

Czy z ZFŚS można sfinansować zakup ekspresu do kawy do pokoju socjalnego w szkole?

PROBLEM CZYTELNIKA Czy z ZFŚS można sfinansować zakup ekspresu do kawy do pokoju socjalnego? Kierownik jednostki budżetowej (szkoła) chce dokonać takiego zakupu. Z jakich środków to sfinansować - bieżących jednostki czy z ZFŚS? Czy taki zakup może zostać uznany za niegospodarny?

Faktura pro forma a faktura zaliczkowa

Jednostka otrzymała dokument zatytułowany "faktura pro forma". Mamy na jego podstawie uregulować zaliczkę. Dodatkowo dokumentuje ona transakcję, która spełnia warunki zobowiązujące do dokonania płatności w systemie podzielonej płatności. Czy na podstawie tego dokumentu należy dokonać płatności w ramach split payment? Czy kontrahent powinien wystawić dla nas fakturę zaliczkową?

Jak rozliczyć VAT od serwera zakupionego do kopania kryptowalut

Podatnik KPiR + VAT kupił w Czechach serwer danych (koparka kryptowalut) za 400.000,00 PLN. Faktura bez VAT, obaj podatnicy mają VAT UE. Urządzenie ma służyć do "kopania" kryptowalut. Czy zakup należy rozliczyć jako WNT i naliczyć VAT należny bez rozliczania/odliczania VAT-u naliczonego? Jaka będzie wartość środka trwałego, czy powiększyć wartość o nieodliczony VAT (vat nie był płacony)?

Jaka jest klasyfikacja budżetowa dla wydatków związanych z budową małego centrum nauki

Jaki będzie rozdział klasyfikacji budżetowej planowanego przez gminę zadania/przedsięwzięcia: budowa lub adaptacja budynku na tzw. Małe Centrum Nauki Kopernik, tj. kontynuacja projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności?

Korzystanie z samochodu służbowego przez burmistrza

Korzystanie z samochodu służbowego. Czy, aby móc korzystać z samochodu służbowego do wykonywania zadań służbowych, burmistrz powinien podpisać odrębną umowę, tj. umowę o odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie? Czy taką umowę w imieniu gminy może podpisać z burmistrzem sekretarz, który podpisuje burmistrzowi również urlopy, delegacje? Czy jednak umowa taka jest zbędna, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o samorządzie gminnym wskazujące, że burmistrz gospodaruje mieniem komunalnym? Czy ewentualnie do podpisania takiej umowy sekretarz powinien posiadać stosowne upoważnienie?

Budżety samorządów z nadwyżką za III kwartał 2021 r.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, wynika, iż nadwyżka w budżetach samorządów za III kwartał 2021 r. wyniosła 23 mld 436 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 31 mld 67 mln zł.

Świadczenie ratownicze - dla kogo dodatek do emerytury?

Świadczenie ratownicze zostało przewidziane w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Komu ma przysługiwać?

Senior+ w edycji na 2022 rok

Program Senior+ w edycji na 2022 rok adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. Jakie wymagania należy spełnić?

Kierownik zamawiającego musi określić wymogi weryfikacyjne dla zatrudnionych pracowników wykonawcy

Czy według nowego Prawa zamówień publicznych istnieje konieczność określenia w opisie przedmiotu zamówienia zapisów dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników wykonawcy w zakresie m.in. rodzaju czynności, które oni wykonują, czy sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób (chodzi np. o kierownika budowy, robót, ochronę budowy, pracowników administracyjnych)? Zamówienie, które gmina chce udzielić, dotyczy budowy nowej hali sportowej, a w okresie COVID-19 takie wymogi mogą zniechęcić oferentów.

Uhonorowanie pomocy społecznej - wypłata nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji 21 listopada każdego roku, poza uroczystymi obchodami, przyznawane są nagrody.