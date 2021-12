Czy z ZFŚS można sfinansować zakup ekspresu do kawy do pokoju socjalnego w szkole?

Czy z ZFŚS można sfinansować zakup ekspresu do kawy do pokoju socjalnego?

PROBLEM CZYTELNIKA Czy z ZFŚS można sfinansować zakup ekspresu do kawy do pokoju socjalnego? Kierownik jednostki budżetowej (szkoła) chce dokonać takiego zakupu. Z jakich środków to sfinansować - bieżących jednostki czy z ZFŚS? Czy taki zakup może zostać uznany za niegospodarny?

RADA Zakupu nie można sfinansować ze środków ZFŚS. Można na to przeznaczyć środki na wydatki bieżące jednostki budżetowej. Ocena gospodarności w tym przypadku będzie należała do organu nadrzędnego. Pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ramach tego obowiązku powinien: zorganizować tzw. pomieszczenie socjalne służące do spożywania posiłków własnych pracowników i wydawania napojów,

zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych stale lub czasowo (np. w ciepłych lub zimnych porach roku w określonych temperaturach i wilgotności powietrza) - wodę i inne napoje, zgodnie z wymaganiami w odrębnych przepisach. Takie zasady wynikają z § 112 i 113 rozporządzenia w sprawie BHP oraz § 29 ust. 1 i 3, § 30 pkt 2 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia. O szczegółach rozstrzyga regulamin pracy Szczegóły na temat tego, w jaki sposób będą zrealizowane te wymogi, powinien ustalić pracodawca w przepisach wewnętrznych (np. w regulaminie pracy). Są jednostki, w których spełniane są wymagania minimum, czyli dostęp do wody zdatnej do picia oraz czajników służących do jej zagotowania i sporządzenia napojów we własnym zakresie przez pracowników, a w okresie letnim dodatkowo woda mineralna i/lub napoje izotoniczne. Są także jednostki, które dodatkowo wydają wszystkim pracownikom kawę i herbatę - w stałej ilości i gatunku na cały rok, do samodzielnego sporządzania napojów. Są też takie jednostki, w których zapewniane są kawa i herbata ze specjalnych ekspresów, w wielu rodzajach i gatunkach, każdemu według potrzeb. Środki na realizację tych wymagań muszą być zapewnione przez pracodawcę. Nie można ich finansować ze środków ZFŚS, ponieważ nie mieści się to w definicji działalności socjalnej z art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS. Trzeba uwzględnić ustawę o finansach publicznych W jednostkach sektora finansów publicznych wydatki jednostek budżetowych, w tym na realizację obowiązków pracodawców wobec pracowników, są finansowane ze środków publicznych (art. 11 ust. 1 uofp). Z tego względu muszą być dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Takie wymogi są określone w art. 44 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 uofp. Każdy z opisanych sposobów zapewnienia pracownikom dostępu do wody i/lub napojów jest zgodny z przepisami. Ocenie podlega więc ich celowość i oszczędność. A to są kryteria subiektywne i w przypadku różnych JST mogą być różnie przyjmowane. W JST o bardzo wysokich dochodach własnych warunki pracy w podległych jednostkach budżetowych mogą być ustalane na wyższym poziomie niż w JST mających przejściowe problemy ze zrównoważeniem dochodów i wydatków budżetowych czy w JST o bardzo trudnej sytuacji finansowej. Za realizację budżetu JST odpowiada zarząd JST. Jego działania, w tym celowość i oszczędność w wykorzystaniu środków publicznych, ocenia organ stanowiący JST, a także cała wspólnota samorządowa (w ramach wyborów). Dlatego kierownik szkoły przy planowaniu wydatków na organizację pokoju socjalnego powinien przygotować różne wersje realizacji tego obowiązku. Przykładowo: wersja maksimum zakup ekspresu do kawy/herbaty, wydawanie pracownikom kawy i herbaty według potrzeb wersja medium zakup czajników, wydawanie pracownikom kawy i herbaty według stałych norm na osobę wersja minimum zapewnienie dostępu do wody pitnej i czajników do sporządzania gorących napojów przez pracowników we własnym zakresie Dla każdego rozwiązania trzeba oszacować koszty i przedstawić sprawę zarządowi JST na etapie tworzenia planu finansowego jednostki na kolejny rok budżetowy (w tzw. planie rzeczowo-finansowym, gdzie podaje się zadania i koszty ich realizacji). W zależności od tego, co zadysponuje zarząd JST, kierownik jednostki wykona plan wydatków jednostki i sfinansuje z niego jedno z tych rozwiązań. Zarzut niegospodarności Jeśli kierownik jednostki nie dochowa podanego trybu postępowania i sam wybierze najdroższe rozwiązanie, to może się narazić na zarzut niegospodarności. Prawidłowość wykonania planu finansowego jednostki budżetowej podległej gminie może być badana w ramach audytu lub kontroli zarządczej II stopnia przez zarząd JST. Bada się wtedy m.in. celowość i gospodarność wydatków budżetowych (art. 68 ust. 1, art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 272 ust. 1 uofp). Artykuł pochodzi z Zamknięcie roku 2021 – krok po kroku. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12/2021 art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 746)

