Dodatek motywacyjny dla nauczycieli - wysokość

Dodatki dla nauczyciela 2021

Wynagrodzenie nauczyciela składa się m.in. z dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego - w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy. Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (w drodze regulaminu) m.in. wysokość stawek tych dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. Uwzględnia przy tym przewidywaną strukturę zatrudnienia. Reguły te wprowadził art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela.

Jak określić wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli?

Sądy administracyjne akceptują określenie wysokości dodatków jedynie za pomocą maksymalnego wskaźnika procentowego.





Potwierdził to NSA w niedawnym wyroku z 5 listopada 2020 r. (sygn. akt I OSK 1303/20). Sąd uznał, że wojewoda podkarpacki nie miał racji, wydając rozstrzygnięcie nadzorcze wobec uchwały rady gminy w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń. Spór dotyczył tego, czy rada gminy miała prawo określić w uchwale, że dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 20% otrzymanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego według stawki osobistego zaszeregowania. Zdaniem organu nadzoru takie sformułowanie przepisu uchwały było niezgodne z prawem. Nie było wystarczająco precyzyjne. Wskazywało bowiem jedynie górną granicę wymiaru tego dodatku. Wojewoda uważał, że z zapisów uchwały musi wynikać jasność regulacji prawnej określającej wysokość dodatków dla nauczycieli - tak, ażeby zarówno organ przyznający dodatek, jak i sami nauczyciele wiedzieli, jaka jest wysokość stawki dodatku. Jego zdaniem rada gminy nie mogła ograniczyć się w uchwale regulującej dodatek motywacyjny tylko do podania maksymalnej wysokości tego dodatku.

NSA nie zgodził się z przytoczoną argumentacją wojewody. Sąd przyjął, że forma określenia wysokości stawki dodatku zależy od organu uchwałodawczego.

Formą określenia dodatku motywacyjnego nauczyciela może być: wysokość kwotowa,

procent od wynagrodzenia zasadniczego,

przedział określający dodatek w wysokości "od - do", czy też

uzależnienie przyznania dodatku od poszczególnych okoliczności.

Rada gminy musi jedynie określić kryteria przyznawania dodatku na tyle precyzyjnie, by stawka dodatku dla poszczególnych stanowisk była możliwa do ustalenia zgodnie z jego wolą. Dlatego zapis w uchwale, określający wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela w formie "nie wyższej niż 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego według stawki osobistego zaszeregowania" - pozostaje zgodny z prawem. Tak sformułowany zapis nie narusza art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela. Na jego podstawie można bowiem w prosty sposób wyliczyć wysokość wynagrodzenia konkretnego nauczyciela.

Paweł Skoczanik

prawnik, pracownik kancelarii prawnej

Podstawa prawna