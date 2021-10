Okres przedawnienia zaległego urlopu wypoczynkowego

Przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego. Do 30 września pracownicy mają czas na wykorzystanie zaległego urlopu. Czy data ta obejmuje tylko urlop za ubiegły rok, czy dotyczy również urlopu za lata wcześniejsze, który nie uległ przedawnieniu? Czy w dalszym ciągu obowiązują przepisy dotyczące możliwości wysłania pracownika na „przymusowy” zaległy urlop? Jak wygląda kwestia przedawnienia? Czy zaległy urlop po 3 latach traci swoją ważność zawsze z końcem września, czy z końcem roku kalendarzowego?

Przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego

Odpowiedź: Co do zasady niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący za dany rok kalendarzowy powinien zostać udzielony najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Obowiązek ten dotyczy urlopu za rok poprzedni, bowiem niewykorzystany urlop za lata jeszcze wcześniejsze powinien być wykorzystany odpowiednio wcześniej.

W aktualnym stanie prawnym pracodawca wciąż może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać (przyjąć do wiadomości bez prawa do odwołania).

Zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu po trzech latach, z końcem roku kalendarzowego, jednakże w przypadku przesunięcia terminu wykorzystania urlopu poza rok, za który urlop ten przysługuje, przesunięciu ulega też termin rozpoczęcia biegu przedawnienia.

(…)

Maciej Ambroziewicz

