Czy niewykorzystany urlop zaległy przepada po 30 września 2023 r.?

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany do końca roku staje się urlopem zaległym, którego pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Czy po tym terminie nieudzielony urlop zaległy przepada?

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast urlop niewykorzystany do końca roku staje się urlopem zaległym, którego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy).

Jeżeli pracodawca, wbrew obowiązującym przepisom, nie udzieli zaległego urlopu w ustawowym terminie, to popełni wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Ważne Pracodawca, który nie udzieli pracownikowi urlopu w terminie do końca września, może zostać ukarany przez sąd grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Nie oznacza to jednak, że nieudzielony w terminie urlop zaległy przepada. Zgodnie bowiem z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Nadmienić należy, że 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.