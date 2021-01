Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

W 2020 r. płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto zaś minimalna stawka godzinowa 17 zł. brutto za godzinę. W 2021 r. pracownicy zarobią więcej. O ile?

Minimalne wynagrodzenie 2021 ile wynosi?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli tzw. najniższa krajowa uległa podwyżce o 200 zł i od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł brutto.





Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 2800 zł brutto. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

Pamiętać jednak należy, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Minimalne wynagrodzenie netto

Minimalne wynagrodzenie netto w 2021 roku wynosi więc 2 061,67 zł. Tyle pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma na rękę, a więc po do odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, rentowe, zdrowotne oraz zaliczki na PIT.

Na co wpływa minimalne wynagrodzenie?

Wraz ze wzrostem najniższej krajowej rosną również inne świadczenia, takie jak:

odprawa przy zwolnieniu grupowym,

odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,

dodatek za pracę w porze nocnej,

kwoty wolne od potrąceń,

wynagrodzenie za czas przestoju,

podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalne wynagrodzenie godzinowe 2021

Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Dotyczy więc ona umów cywilnoprawnych (zlecenia), a także świadczenia usług.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia w 2021 r.?

Minimalną stawkę godzinową w 2021 r. ustalono w wysokości 18,30 zł brutto. Jest to więc wzrost o 1,30 zł w porównaniu do 2020 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596)