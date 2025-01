Zasiłek chorobowy 2025 r.: prawo do pobierania, wysokość zasiłku, podstawa wymiaru zasiłku

Zasiłek chorobowy: prawo do pobierania, wysokość zasiłku, podstawa wymiaru zasiłku. Na wstępie warto wspomnieć, ze zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego można otrzymać w przypadku, gdy jest się objętym dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Prawo do pobierania zasiłku chorobowego dana osoba nabywa dopiero w momencie, gdy upłynie określony okres ubezpieczenia. W zależności od charakteru ubezpieczenia, prawo do zasiłku można nabyć po 30 lub 90 dniach.

REKLAMA

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

W przypadku, gdy dana osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowemu, prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku, gdy podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, prawo do zasiłku chorobowego będzie przysługiwało dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego wynosić może 80 proc. lub 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W większości przypadków będzie ona wynosiła właśnie 80 proc. podstawy wymiaru. Za okres pobytu w szpitalu również. 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, w tym także za okres pobytu w szpitalu – w momencie gdy dana osoba ubezpieczona stała się niezdolna do pracy – przysługuje gdy niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w czasie ciąży, lub wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika

Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych, podstawą jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Jakie są przypadki wyłączenia lub przyjęcia do podstawy zasiłkowej po uzupełnieniu wynagrodzenia pracowników? Na te i inne pytania znaleźć można odpowiedź w naszej Bazie wiedzy oraz w publikacji Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania