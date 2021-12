Granty PPGR - nie jest darowizną przekazanie uczniowi komputera przez gminę

Czy jest darowizną przekazanie uczniowi komputera przez gminę? MF wyklucza taką interpretacją przepisów. Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienie dotyczące podnoszonej przez liczne samorządy kwestii, czy przekazanie komputerów w programie Granty PPGR podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

MF sformułowało swoje wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie skierowane do resortu przez gminę Olsztynek, czy przekazanie beneficjentom ostatecznym sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym („Granty PPGR”) będzie rodzić skutki podatkowe dla beneficjentów (rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów) z tytułu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna to bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku

Zgodnie z brzmieniem art. 888 § 1 KC przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna jest świadczeniem na rzecz obdarowanego pod tytułem darmym i dobrowolnym, nie wynika z żadnego stosunku zobowiązaniowego, ani też z ustawy.

Przekazanie uczniowi komputera przez gminę nie jest darowizną

Stanowisko MF - „gminie został powierzony grant w ramach konkursu grantowego, na realizację ściśle określonego celu projektu. Z uzyskanego grantu gmina musi się rozliczyć i ewentualnie zwrócić niewykorzystane lub nieprawidłowo wydatkowane środki. Wobec czego, po przekazaniu sprzętu uczniom nie dojedzie do uszczuplenia majątku gminy, ponieważ zakup sprzętu komputerowego nastąpi z grantu, otrzymanego w precyzyjnie wyliczonej kwocie - iloczyn ilości dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR oraz maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej (3500 zł). Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na rachunek bankowy, z którego wypłacono grant”. Dlatego więc „oceniając charakter prawny przekazania uczniowi sprzętu komputerowego można uznać, że nabycie takie nie stanowi darowizny w rozumieniu przepisów KC, a w konsekwencji nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn”.

Resort zaznaczył dodatkowo, „że nawet gdyby sprzęt komputerowy został przekazany uczniowi 3/4 w drodze umowy darowizny to wartość przedmiotu darowizny (3500 zł) będzie mieściła się w kwocie wolnej od podatku (dla III grupy podatkowej 4902 zł). Limit kwoty wolnej jest obliczany w stosunku do każdej osoby fizycznej odrębnie. Wobec czego nawet jeśli w jednej rodzinie kilku uczniów otrzyma komputery, to kwota wolna od podatku będzie liczona oddzielnie dla każdego z nich”.

Dziecko nie posiada zdolności do czynności prawnych

MF zwróciło przy tym uwagę, „że dziecko od urodzenia posiada zdolność prawną - jest podmiotem praw i obowiązków i może posiadać majątek. Nie posiada jednak zdolności do czynności prawnych, czyli co do zasady nie może samodzielnie dokonywać czynności prawnych, np. przyjmować darowizn. W jego imieniu i na jego rzecz działają rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice nie stają się właścicielami przedmiotu darowizny, lecz sprawują zarząd nad majątkiem dziecka do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości (art. 101 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)”.